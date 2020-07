Milano, 30 luglio 2020 - Una visita alla Summer School della parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria (Samz) di via Boifava per verificare le soluzioni per il distanziamento anti-contagio da coronavirus dei ragazzi e delle ragazze. Ma non solo. Il blitz del sindaco Giuseppe Sala nell’oratorio del quartiere Chiesa Rossa, periferia sud della città, si è trasformato quasi subito in un momento di confronto con il parroco don Davide Milanesi e di gioco con i ragazzi della parrocchia. Il primo cittadino ha anche calciato un rigore contro il portiere della Samz e, per la cronaca, l’ha insaccato nell’angolo alto alla destra del giovane estremo difensore.

Sala si è recato in via Boifava lunedì pomeriggio ed è stato immortalato da un video realizzato dalla parrocchia, un video che si può vedere sul canale YouTube della Samz. Il sindaco ha parlato a lungo con i ragazzi, ha scherzato con un giovanissimo calciatore non proprio con il fisico alla Lukaku, ha assistito a un’esibizione delle ragazze della parrocchia, si è bevuto una granita insieme al parroco, all’assessore all’Educazione Laura Galimberti e al presidente del Municipio 5 Alessandro Bramati e, sul campo di calcio in sintetico dell’oratorio, ha ringraziato tutti: "Non mollate mai, cercate sempre di guardare avanti e io spero che la vita vi riservi tutto il bene possibile".

Alla fine don Milanesi ha lanciato "una piccola sfida" al sindaco: "Abbiamo qui il portiere della squadra dell’oratorio, Jerson. Può tirare un rigore". Sala non si è tirato indietro e, in camicia bianca e cravatta, ha segnato nonostante il bel tuffo di Jerson. Il video della parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria si conclude con la scritta "Grandi emozioni alla Samz".

Don Milanesi, dopo la visita con il numero uno di Palazzo Marino, racconta com’è nata l’iniziativa: "Quest’anno, per far partire l’oratorio estivo, vista l’emergenza Covid, abbiamo dovuto chiedere l’autorizzazione al Comune. E il sindaco ha deciso di visitare la nostra parrocchia per vedere com’è stata organizzata la Summer School. L’abbiamo accolto molto volentieri". Insomma, non solo una visita di piacere quella del numero uno di Palazzo Marino, anzi. "Il sindaco – continua don Davide – ha voluto vedere l’organizzazione della Summer School a piccoli gruppi, studiata per evitare gli assembramenti di ragazzi e ragazze. Una misura richiesta dal decreto ministeriale per evitare i contagi".

Non è finita. Perché don Milanesi ha parlato al sindaco anche del musical su don Lorenzo Milani, il parroco di Barbiana autore di “Lettera a una professoressa’’. Un spettacolo prodotto interamente dalla parrocchia di via Boifava e le cui prime rappresentazioni avevano riscosso un grande successo di pubblico. Ma quando il musical sarebbe dovuto partire in tour negli oratori di Milano e provincia è scattata l’emergenza coronavirus e si è fermato tutto. Don Davide annuncia che "lo spettacolo riprenderà a fine settembre. Abbiamo invitato l’assessore Galimberti e il presidente Bramati. Al sindaco che ci chiedeva delle nostre iniziative, abbiamo spiegato che il musical su don Milani è stata una delle attività che ha coinvolto più persone".