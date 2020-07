Milano, 15 luglio 2020 - "Io ho sempre detto a Fontana che quello che lui decide sulle mascherine per me va bene. In questo momento credo che sia una scelta giusta". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'ordinanza della Regione Lombardia che toglie l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto se è possibile mantenere la distanza di sicurezza. "La preoccupazione che ho un po' è che c'è ancora resistenza dei cittadini nell'usare i mezzi pubblici e d'altro canto pensiamo a cosa succederà quando si tornerà a scuola e un po' più a riempire gli uffici - ha aggiunto Sala -. E' importante avere fiducia che i mezzi pubblici, nel rispetto delle regole, si possono e si devono usare. Facciamo un passo alla volta, nessuno di noi sa come sarà la situazione tra qualche mese, ma oggettivamente oggi tutti i medici concordano sul fatto che la carica virale sia abbastanza bassa, anche se le precauzioni vanno comunque tenute".

Il sindaco di Milano si è detto però preoccupato anche per il lavoro, che è un tema "centrale" da affrontare nel dopo l'emergenza Covid. "In questo momento le aziende stanno lasciando a casa le persone a tempo determinato e nessuno assume - ha aggiunto -. Il tema dell'occupazione è quello che mi preoccupa decisamente di più a Milano".

Uno spiraglio per rimettere in moto il lavoro potrebbe arrivare dagli interventi sull'edilizia scolastica. Sala ha infatti firmato un documento con le linee di indirizzo per l'affidamento e la realizzazione degli interventi in tempi brevi. "Arriveranno fondi sull'edilizia scolastica e dovranno essere usati anche in tempi rapidi perché il problema c'è ora. Come Anci abbiamo chiesto di avere i poteri per potere accelerare le cose. Non sono molto favorevole all'idea di avere i sindaci come commissari sulla qualunque ma sull'edilizia scolastica visto che il problema è più profondo e urgente credo sia giusto. Quindi utilizzeremo questi poteri per sveltire i lavori sulle scuole, ogni spazio diventerà molto importante. Più che i fondi, noi abbiamo fatto uno stanziamento importante, il tema è garantire che i tempi siano rapidi"