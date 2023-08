MILANO: Ris analizzerà capello di Giulia, poi esame pc e telefoni

Si svolgerà domani, in incidente probatorio l’esame del capello trovato all’interno del cellophane che avvolgeva il corpo di Giulia Tramontano, la giovane uccisa nell’appartamento di Senago con 39 coltellate dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, padre di Thiago, il bimbo che sarebbe nato alla fine di luglio. Per il capello sarà fatto un esame supplementare per analizzare la compatibilità del dna con quello di Giulia o di Alessandro ed escludere l’ipotesi che, al momento dell’occultamento del cadavere, ci fossero altre persone rispetto ad Impagniatiello. Il match sul capello sarà tra gli accertamenti già fissati sul caso nei laboratori del Ris di Parma.

Oltre al capello, gli accertamenti irripetibili riguarderanno il materiale usato per nascondere il cadavere e i reperti biologici rinvenuti nella casa in cui si è consumato il massacro, prima che Impagnatiello decidesse di tentare di bruciare il corpo della ex al fine di "cancellarne l’dentità" come ha lui stesso riferito durante l’interrogatorio tenuto davanti al gip.

Riguardo invece agli esiti delle analisi sui pc e il tablet sequestrati nella casa della coppia, su ammoniaca, candeggina, guanti di lattice, sacchi della spazzatura e tutto quello che è stato usato per pulire la scena del crimine, sono tutti attesi dopo la pausa estiva, ai primi giorni di settembre.

Alcuni accertamenti saranno più complessi, come quelli volti ad accertare il momento esatto della morte, cioè se è avvenuta dopo la prima coltellata o dopo quelle successive.

Questo influirà sull’aggravnte delal crudeltà.

An.Gi.