Milano, il piano del prefetto per riqualificare San Siro: pugno duro e integrazione

Milano – Pomeriggio del 10 aprile 2021. Siamo ancora in piena pandemia, ma i due trapper Baby Gang e Neima Ezza convocano comunque via social trecento ragazzi in via Micene per girare un videoclip, infischiandosene delle normative anti-contagi. Arriva la polizia, il gruppone si compatta: volano bottiglie, pietre, aste di legno; serviranno i lacrimogeni per disperdere la folla di giovanissimi. La sfida, però, è lanciata.

Una sfida che, più di due anni dopo, il prefetto Renato Saccone dice di aver raccolto: non nel senso della risposta muscolare a una provocazione anti-sistema, bensì nel senso della profonda riflessione su un quartiere multietnico dove il 57% della popolazione che vive nelle case popolari è straniero e dove le seconde generazioni di immigrati nordafricani mettono in rima minacce di rivolta in stile banlieue francesi.

Da quella riflessione è nato un piano di riqualificazione di San Siro, in particolare del quadrilatero che vede solo in lontananza CityLife e gli attici extra lusso dei calciatori, che si è mosso, si sta muovendo e si muoverà su più livelli. Innanzitutto, quello del potenziamento dei controlli in strada, che ha portato in un anno e mezzo poliziotti, carabinieri, finanzieri e ghisa a controllare più di 18mila persone, ad arrestarne 201 e a passare al setaccio 264 esercizi commerciali. Doppio il ruolo delle forze dell’ordine, che hanno anche animato incontri informativi e formativi in sei superiori (99 classi per 1.200 studenti dai 13 ai 20 anni), trattando temi come mafia e bullismo. Senza dimenticare il progetto del distretto di polizia di via Newton, che, dopo i via libera dei Ministeri di Infrastrutture e Interno, vedrà i primi operai al lavoro nel marzo del 2024.

In parallelo, è scattato un ulteriore giro di vite sulle occupazioni abusive negli stabili Aler, problema strutturale da quelle parti: tra il 2019 e il 2023 (e considerando che nel 2020 tutto si è fermato per la pandemia), il numero è calato da 821 a 694, con una riduzione percentuale del 15,5; di conseguenza, l’incidenza degli irregolari sul totale si è ridotta dal 19,6% del 2019 (821 su 4.191) all’attuale 16,2% (694 su 4.263). Un dato colpisce soprattutto, quello sugli sgomberi in flagranza con esito negativo: se nel 2018, anno del picco, gli interventi a vuoto erano 63, nel primo semestre del 2023 si sono ridotti a 3, in linea con un trend in discesa partito nel 2019. "Il nostro è un impegno che va oltre lo stanziamento per la riqualificazione edilizia, che ammonta a 40 milioni di euro", specifica l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco.

Il Comune ha contribuito con l’assegnazione al Csi dell’ex mercato comunale, il raddoppio delle pattuglie di ghisa, i laboratori creativi a scuola e il protocollo per la gestione dei rifiuti: "Stiamo lavorando per restituire alla comunità spazi e opportunità che per troppo tempo sono mancati", chiosa la vicesindaco Anna Scavuzzo. Coinvolte pure Bicocca, Bocconi e Politecnico nel progetto Fami da quasi 700mila euro.

E ora? È Saccone a dettare i tempi. A settembre si riunirà a Palazzo Diotti un tavolo tra tutti i soggetti coinvolti per individuare uno dei palazzi più problematici e replicare il modello adottato in via Bolla. Cioè: censimento degli abitanti, verifiche fiscali della Finanza e Servizi sociali in campo per intercettare le fragilità e valutazione del livello di radicamento di ogni singolo nucleo familiare. Poi scatterà l’operazione sgombero. L’identikit tracciato porta a un indirizzo più che ad altri: le sette scale di via Zamagna 4, occupate per un terzo da abusivi, centro di gravità permanente di degrado e vari traffici.