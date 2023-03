Milano, Regione Lombardia nel mirino della protesta femminista

Il corteo sotto la sede della Regione Lombardia

Milano, 8 marzo 2023 – Azione dimostrativa di Non una di meno sotto il palazzo della Regione Lombardia, in piazza Città di Lombardia, dove ha sede l'ufficio del presidente Attilio Fontana. Un piccolo gruppo di attiviste ha acceso cinque fumogeni rossi e attaccato cartelli sul muro esterno del palazzo, contro la privatizzazione della sanità e "la mercificazione della salute".

Il corteo sotto la sede della Regione Lombardia

I poliziotti in assetto antisommossa si sono schierati all'ingresso della piazza. "Fontana, Conte, Gallera, Speranza, Guerra: non dimentichiamo i 45mila morti per Covid" si legge su uno di questi. "Solo 8,2% degli ospedali in Lombardia permettono uso della pillola Ru486" recita un altro. "La privatizzazione della sanità da parte della regione uccide: 8 mesi per una mammografia" su un altro ancora, " Non possiamo più aspettare i vostri tempi biblici. Per favore sbrigatevi", hanno scandito.