Armato di coltello, si infila nell'auto di un anziano e lo rapina: arrestato dopo tre mesi / IL VIDEO

Milano – Armato di coltello, si è infilato nell’auto di un anziano nei parcheggi sotterranei di un centro commerciale e l’ha rapinato. Per questo un cittadino egiziano di 43 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata coordinata dal VII dipartimento della procura della Repubblica di Milano. L'uomo vanta precedenti per rapina impropria, lesioni personali e minacce.

L'attività di indagine svolta dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro è iniziata dopo una violenta rapina avvenuta il 15 marzo scorso, ai danni di un anziano di 84 anni, derubato sotto minaccia di un coltello all'interno della sua auto nei parcheggi sotterranei del centro commerciale di piazza Portello.

Il 43enne ha seguito la vittima mentre si recava per recuperare la propria auto, riuscendo a entrare dal lato passeggero all'interno dell'auto e, dopo aver strattonato più volte l'84enne, gli ha puntato un coltello alla gola facendosi consegnare del denaro per poi lo ha costretto a mettere in moto l'auto per allontanarsi dai parcheggi. Una volta all'esterno, il rapinatore, approfittando di un momento di arresto della corsa nei pressi di un incrocio, è sceso dall'auto ed è scappato. I poliziotti di via Satta, oltre alla raccolta di ogni elemento utile sul luogo del reato, hanno focalizzato particolare attenzione su una scrupolosa analisi dei filmati di videosorveglianza, grazie ai quali, nonostante la presenza di un adeguato camuffamento - che per colori e tipologia è risultato non comune - ha reso possibile l'identificazione del 43enne. L'uomo, al termine della stesura degli atti di rito è stato associato al carcere di San Vittore.