Milano, ragazza di 17 anni investita in viale Legioni Romane: è grave in ospedale

Milano – Ancora un investimento sulle strade milanesi. Questa mattina poco prima delle 8 una ragazza di 17 anni è stata investita da un'auto in viale Legioni Romane e ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. La ragazza, a quanto si è saputo, non era sulla strisce pedonali e l'automobilista che l'ha investita si è fermato per soccorrerla. Sul posto, oltre al personale del 118 sono giunti gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti.

Notizia in aggiornamento