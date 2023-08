Milano, presa la banda delle sale slot: “Se urli, ti uccidiamo”

Milano – “Se urli, ti uccidiamo". Dopo la minaccia con un coltello puntato addosso, il titolare della sala slot Machine Lucky House di viale Abruzzi è stato legato con nastro adesivo e una corda. Poi, rinchiuso in bagno mentre i rapinatori razziavano il locale. È uno dei tre colpi violenti, per quello appena citato è stato contestato anche il sequestro di persona, messi a segno tra dicembre e gennaio scorsi sempre ai danni di lavoratori cinesi.

Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura e guidati dal dirigente Marco Calì, e dal funzionario Francesco Federico hanno portato ai presunti responsabili, la banda delle sale slot: tre egiziani con precedenti per i quali il gip Sofia Fioretta ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Preso a Milano, in via Padova, Selim Ibrahim, che tra pochi giorni compirà 25 anni; ad Ancona Mahmoud Abdelaziz, di 27 anni, mentre Hossam Elgendy, di 26, è ricercato. Un quarto uomo, Eslam Hassan, di 27 anni, incastrato da un’impronta digitale, era già stato bloccato il 22 febbraio, prima di prendere un aereo per l’Egitto.

Nei dialoghi captati grazie alle intercettazioni, i tre parlavano tra loro di possibili bersagli. "Io volevo chiedergli – sottolinea in un’occasione Abdelaziz – se c’è qualche posto per risolvere la crisi, tu lo sai". Intendendo la poca disponibilità di denaro e lasciando capire di essere in cerca di un obiettivo per procurarsi soldi illecitamente: "Ero a Loreto, sono salito in metropolitana di fronte al negozio “d’oro“".

I sopralluoghi erano d’obbligo prima di agire. Elgendy comunica che "l’autobus arriva vicino alle macchinette del caffè che sono vicino al negozio, quello che volevamo". Il negozio "degli orologi". Ma la specialità era colpire le sale slot. Sempre al momento dell’apertura.

Alle 9.15 del 30 dicembre, in viale Abruzzi 14, il titolare cinese di 45 anni viene seguito da due uomini con il volto travisato, uno con una mascherina e l’altro con un passamontagna, che lo minacciano con coltello, lo immobilizzano e lo sequestrano per poi mettere le mani indisturbati sul denaro della cassa, 6mila euro, l’Iphone 7 della vittima e pure la Volkswagen di proprietà di suo padre. Un raid di pochi minuti. Il titolare verrà liberato solo un’ora dopo dal cognato e lancia l’allarme. Prime a intervenire, le Volanti del commissariato Monforte-Vittoria.

Quattro giorni dopo, il colpo alla Corona Reale di via Carabelli 17, tra piazza Salgari e piazzale Cuoco: alle 9.29 entra uno dei rapinatori, che si finge un cliente. Un minuto dopo il secondo e poi anche il terzo. Tutti hanno la mascherina. Mentre il dipendente di 34 anni sta pulendo il corridoio davanti al bagno, all’improvviso uno dei tre lo aggredisce tappandogli la bocca con la mano e scaraventandolo a terra, aiutato dagli altri due.

Poi il malcapitato viene trascinato in bagno e legato. I banditi hanno il tempo di arraffare 3mila euro, il giubbino della vittima, il suo iPhone X e il portafoglio. Alle 9.37 scappano. Due minuti dopo, il lavoratore riesce a liberarsi.

L’8 gennaio tocca invece alla sala Fortuna di viale Monza 40. Vittima è una donna cinese, dipendente di 41 anni, che vede entrare tre uomini alle 9.08. Fingono di giocare ma a un certo punto la immobilizzano afferrandole la testa da dietro e tappandole la bocca con le mani. Poi ripetono lo stesso copione delle altre rapine: le legano le caviglie e la chiudono in bagno, poi prendono 3mila euro e due cellulari. Tutto in tre minuti. Dopo la loro fuga, la donna si libera.

Primo passo per risalire ai responsabili: l’analisi del traffico telefonico nei luoghi delle rapine, che ha consentito di isolare le utenze agganciate da quelle celle e in un secondo momento di associare i numeri agli utenti, tutti egiziani.

Dopo l’ultimo colpo, tra l’altro, si è scoperto che uno dei rapinatori aveva inserito la sua scheda telefonica nel telefono rubato. A inchiodarli, il fatto che i tre si trovassero sempre, prima dei colpi, nei paraggi dei luoghi razziati come dimostrano i filmati della videosorveglianza. E poi i vestiti: durante le perquisizioni sono stati trovati gli stessi indumenti.