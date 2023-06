Milano, panchine arcobaleno e dedicata a Giulio Regeni ridipinte dopo raid vandalici

A decine si sono ritrovati ieri sera in viale Maria Grazia Cutuli al quartiere Rubattino, davanti alla panchina arcobaleno inclusiva e a quella dedicata a Giulio Regeni imbrattate più volte da vandali ignoti. Nove raid in poco più di un mese, l’ultimo dei quali ieri notte, alla vigilia della mobilitazione già programmata per le 19. E le panchine sono state tinteggiate nuovamente dai cittadini di ViviRubattino e Mamme Rubattino a tempo di record prima dell’evento organizzato in collaborazione con il Comune di Milano e il Municipio 3. Ad animarlo, “Checcoro“, il coro Lgbt di Milano. "Ridipingeremo le panchine – spiegano i referenti di ViviRubattino – ogni volta che verranno imbrattate perché chiunque ha diritto di avere un’opinione, chiunque ha diritto a non essere d’accordo con qualche messaggio (con lo spray, a terra, è stato scritto dai vandali "Rubattino libero", ndr) ma nessuno può pensare di poter cancellare la richiesta del diritto di essere se stessiǝ o la richiesta di verità per un giovane torturato e ammazzato, a colpi di pennello o bomboletta spray".

M.V.