MILANO: Palasharp "Fuoripista": Costi Finali Raddoppiati, Ora Si Pensa a un Piano B

"Nel 2019 il costi della ristrutturazione del Palasharp ammontavano a 13 milioni di euro, ora superano i 30 milioni di euro". L’assessora comunale allo Sport Martina Riva riassume con queste due cifre l’emergenza legata all’impianto chiuso dal 2012 e che entro il 2026 dovrebbe diventare la Milano Hockey Arena. Il condizionale è d’obbligo perché la differenza tra i due numeri citati, 13 e 30, fa capire che gli extracosti per realizzare il nuovo impianto per i Giochi invernali del 2026 hanno toccato quota 17 milioni di euro e che il budget complessivo è praticamente raddoppiato. Tante, troppe spese aggiuntive per pensare che Ticketone-Mca Events, il privato che dovrebbe realizzare l’impianto per ospitare le gare olimpiche di hockey su ghiaccio femminile, se ne possa far carico da solo. Tanti, troppi extracosti anche per un intervento pubblico da parte di Comune o Governo.

Risultato: l’ex Palasharp alla fine potrebbe non essere più uno degli impianti milanesi per i Giochi del 2026. Lo scorso 18 gennaio “Il Giorno’’ aveva lanciato l’allarme, lo scorso 6 giugno l’assessore comunale alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi l’ha fatto capire ("il Palasharp? Stiamo valutando se può essere una delle sedi olimpiche") e ieri l’ha ribadito durante la commissione Sport-Olimpiadi di Palazzo Marino la Riva: "Gli impianti olimpici milanesi per i Giochi ci saranno ma probabilmente non nella forma del dossier olimpico del 2019 (il dossier che prevedeva l’ex Palasharp per l’hockey femminile, ndr). Il Governo, legittimamente, ha deciso di non mettere fondi sul Palasharp. Le Olimpiadi, comunque, rimarranno a Milano, troveremo il modo per fare gli impianti in città". Il Piano B? L’hockey femminile potrebbe traslocare in un nuovo impianto nella Fiera di Rho.

Ma da cosa sono stati provocati gli extracosti per il “nuovo’’ Palasharp? Per un palazzetto olimpico servono due piste di ghiaccio (una per le partite ufficiali, l’altra per il riscaldamento degli atleti), 12 spogliatoi e tre sale hospitality, non previste nel progetto iniziale presentato da Ticketone-Mca Events. Gli spazi olimpici aggiuntivi comporterebbe la riduzione della capienza del palazzetto da 8 mila a circa 5 mila posti. Di fatto la seconda tribuna non sarebbe realizzata per le Olimpiadi, ma solo in una seconda fase del cantiere post-Giochi. Le due fasi dei lavori – per i Giochi e dopo i Giochi – comporta 17 milioni di euro in più. Tanti, troppi.

