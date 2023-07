MILANO, Ordinanza anti-movida selvaggia prorogata fino al 9 agosto

Come previsto, l’ordinanza anti-movida selvaggia scattata lo scorso 10 giugno è stata prorogata di un mese, fino al prossimo 9 agosto. L’atto è stato firmato ieri dal sindaco Giuseppe Sala e e prevede che in tutte le 11 aree più critiche per la presenza di ristoranti e locali notturni – Duomo; Arco della Pace; TicineseDarsenaNavigliTortona; Nolo; ComoGae AulentiGaribaldiBrera; Isola; Lazzaretto; Melzo; Sarpi; Bicocca; Leonardo da Vinci – dalle 22 alle 5, sarà in vigore il divieto di vendere o somministrare cibi e bevande da asporto in bottiglie e contenitori di vetro o in lattina. Potranno essere utilizzati soltanto contenitori di carta o plastica previa spillatura o mescita delle bevande. Le sanzioni amministrative per i locali che non rispetteranno i divieti vanno dai 500 euro ai 5 mila euro. M.Min.