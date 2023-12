Milano, maltrattava le sue cocorite: condannato il venditore di biglietti fortunati in piazza Duomo

Milano, 12 dicembre 2023 – Per impedire alle sue cocorite di volare via aveva tagliato loro le penne. L'uomo, che si guadagna da vivere vendendo biglietti con numeri della cabala e frasi augurali in piazza Duomo, a Milano, è stato condannato dal gip di Milano Guido Salvini a versare una multa di tremila euro.

È stato riconosciuto colpevole del reato di maltrattamento di animali, perché "senza giustificato motivo maltrattava due cocorite di colore bianco-azzurro, tagliando loro le penne remiganti primarie per impedire loro di volare". Cocorite che l'uomo, un 35enne nato a Torre Annunziata, esponeva nel centro di Milano in una cassetta di legno, per attirare i passanti e vendere i “numeri fortunati”.

Il maltrattamento è emerso durante un controllo in piazza Duomo della polizia locale, che ha identificato e denunciato il proprietario dei volatili. Il gip, che ha emesso il decreto penale di condanna accogliendo la richiesta del pm, ha disposto anche l'assegnazione delle cocorite sotto sequestro a una persona che si è fatta avanti per prendersene cura o "in via subordinata" al gestore del canile di Vignate.