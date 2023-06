Milano: Lupi attacca, Riva afferma: il nuovo stadio a San Siro può diventare realtà

Il progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio a San Siro? Lui dice che Milano sta perdendo una grandissima occasione, lei afferma che la città non può permettersi di perdere questa occasione. Lui è Maurizio Lupi (nella foto), leader di Noi con l’Italia, lei è l’assessora comunale allo Sport Martina Riva, ieri entrambi a Palazzo Marino per la presentazione del Premio Costruiamo il Futuro. Lupi attacca: "Mi sembra che il Comune stia perdendo una grandissima occasione. Continuare a rimandare una scelta vuol dire scegliere. Si potrebbe completare la riqualificazione dell’area di San Siro e dare una prospettiva unica nel panorama italiano: due squadre, Inter e Milan, che volevano fare uno stadio insieme. Ora le società hanno il diritto di andare dove vogliono. Credo che il Milan abbia la necessità assoluta di patrimonializzare e costruirsi un proprio stadio per vincere le sfide del futuro. Mi sarebbe piaciuto, anche perché abito a Baggio, che San Siro potesse trasformarsi e dare una segnale di futuro". Riva, intanto, osserva: "Io rimango convinta che si debba trovare una soluzione insieme a Milan e Inter nella città di Milano. È troppo importante per la nostra storia e per lo sport. E credo che i risultati calcistici dell’ultimo mese ci confermino l’importanza del calcio per la nostra città. Milano non può permettersi di perdere un’occasione di questo tipo per un quartiere che ha tanto bisogno di nuovi investimenti come quello di San Siro". Comune e club attendono che la sovrintendente Emanuela Carpani decida sul vincolo sul secondo anello del Meazza, che nel 2025 compirà 70 anni.

M.Min.