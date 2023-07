MILANO: L’impegno contro la Mafia è costante: Dai Beni Confiscati ai Controlli Negli Appalti

"Il fresco profumo di libertà". Con questa immagine Milano ha ricordato ieri Paolo Borsellino e le vittime delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio, nei giardini Falcone-Borsellino di via Benedetto Marcello.

Alle 16.59, ora dello scoppio della bomba, è suonata la sirena dell’autopompa dei vigili del fuoco e c’è stato un minuto di silenzio. "Fare tesoro dell’impegno di Falcone e Borsellino nella lotta alla mafia - ha detto il sindaco Giuseppe Sala - è il modo migliore per onorarli. Milano ha fatto propria la lotta alla criminalità e alla corruzione, una priorità che non deve essere prerogativa di una parte politica ma che deve caratterizzare le istituzioni tutte". Al ricordo ha preso parte anche il procuratore capo di Milano Marcello Viola che ha iniziato la sua carriera di magistrato a Palermo. Presente anche Massimo Caponnetto figlio del giudice Antonino che ricordato il padre e della madre, Elisabetta Baldi, scomparsa recentemente. Le letture sono state curate dagli studenti delle scuole e delle associazioni milanesi. "L’impegno antimafia del Comune è costante, in qualunque ambito della vita cittadina. Abbiamo una commissione consiliare, un comitato antimafia e ci impegniamo nell’utilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla mafia", ha sottolineato Sala, ricordando anche i controlli negli appalti del Pnrr.