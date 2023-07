Milano, tutta cantieri e ristoranti: boom di muratori e camerieri, sempre meno gli operai

Milano – Milano si risveglia dalla pandemia con uno "sviluppo positivo dell’occupazione" trainato da due settori: l’edilizia spinta dai bonus e il turismo che porta alla città 6,7 milioni di visitatori, solo il 10% in meno dei numeri registrati nel 2019. Una città sempre più orientata sui servizi, come emerge dall’ultimo rapporto Milano Produttiva realizzato dalla Camera di Commercio.

Più muratori, cuochi e camerieri, e sempre meno operai. L’industria in senso stretto, che conta 243mila occupati nella Città metropolitana, pari al 16,4% del totale, dopo la flessione patita nel 2021 torna in terreno positivo (+3,8% rispetto all’anno precedente, con novemila lavoratori in più), riportando una delle migliori performance nell’anno. Tuttavia, il settore non è riuscito a riconquistare le posizioni del 2019: mancano infatti all’appello oltre seimila occupati.

Occupati migrati verso altri settori. Rispetto al 2019, nelle costruzioni lavorano infatti 13mila persone in più, con una crescita del 23% "trainata dai vari bonus fiscali di questi anni" finiti al centro di una stretta. Crescita che è proseguita anche l’anno scorso (+2% rispetto al 2021).

Ma è il settore commercio, alberghi e ristoranti che si caratterizza per la prestazione migliore nella Città metropolitana: +8% la variazione su base annua, per l’esattezza quasi 21mila occupati in più, un numero che permette di "sopperire ampiamente" alle perdite causate dal Covid (+1,5% rispetto al 2019). "Si può ipotizzare che un buon contributo possa essere stato fornito dal turismo – si legge nel rapporto – vista la vigorosa ripresa dei viaggi nazionali e internazionali. Meno vivaci gli “altri servizi”, primo settore nella compagine meneghina per numerosità, con oltre 888mila occupati, pari al 60% del totale. La variazione è stata prossima allo zero". Nella città metropolitana di Milano si è assistito, in generale, a un robusto aumento dell’occupazione (+2,3%), che non consente però di tornare ai livelli precedenti l’emergenza sanitaria. La crescita (quasi 34mila lavoratori in più nel 2022) porta il numero complessivo degli occupati a 1 milione e 486mila, ma presenta ancora un deficit di 8mila unità circa rispetto al 2019. Un recupero, rispetto ai 48mila posti di lavoro persi nel 2020 sul territorio, dovuto prevalentemente all’occupazione maschile. "Si approfondisce il divario di genere – sottolinea il rapporto – sono infatti 11,6 i punti percentuali che separano uomini e donne".