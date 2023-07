MILANO, L'Assessore Bertolè spiega le misure per la disabilità grave

Non nasconde il problema, Lamberto Bertolè, assessore comunale al Welfare e alla Salute: "Questo è quanto possiamo fare adesso, viste le attuali condizioni di Bilancio" spiega a proposito delle poche domande finanziate per la misura B2, quella riservata alla disabilità grave. Subito dopo, l’assessore precisa che "si tratta di graduatorie provvisorie e, come accaduto l’anno scorso, altre risorse si potranno aggiungere e altre richieste potranno essere accolte, una volta stilate le graduatorie definitive". Nel mezzo ci sono, infatti, due passaggi. O meglio, un solo passaggio ma in due tempi: "Contiamo di recuperare altre risorse con l’assestamento di Bilancio di luglio e poi con quello di novembre".

Quante risorse l’assessore non lo dice: "Non sono in grado di dirlo ora, altrimenti avrei già provveduto a metterle a disposizione". Fino all’approdo del Bilancio in Consiglio comunale, però, le famiglie che si sono viste bollare la domanda come "ammissibile ma non finanziabile" dovranno restare in attesa senza di fatto godere della misura alla quale avrebbero diritto. E, a questo punto, Bertolè apre un altro fronte: quello relativo proprio al numero delle domande.

"La ragione per la quale si è creata questa situazione è che le domande finanziabili sono notevolmente aumentate in appena due anni: nel 2021 erano state in tutto 1.388, nel 2023 sono diventate 2.423, quasi raddoppiate". Una tendenza generale, quella relativa all’incremento delle diagnosi relative alla disabilità. A crescere sono, in particolare, le diagnosi di autismo. "Il bisogno – sottolinea Bertolè – aumenta e gli enti locali devono essere meglio sostenuti per potervi far fronte. Oggi non abbiamo né le giuste risorse né tantomeno un’autonomia finanziaria che ci consentirebbe di compensare almeno in parte a questa carenza di risorse". "Nonostante questo – prosegue e conferma l’assessore comunale – siamo impegnati a recuperarne. Abbiamo costruito il Bilancio in maniera dinamica: a gennaio abbiamo messo al sicuro quello che era urgente fosse messo al sicuro. Ora attendiamo l’assestamento di bilancio di luglio e di novembre per aumentare il numero di domande che sarà possibile finanziare. Siamo impegnati su questo fronte e sono fiducioso sul fatto che riusciremo ad ampliare le risposte".

Gi.An.