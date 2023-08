Milano, ladra seriale negli ospedali: razzìa di cellulari al San Paolo

Milano, 12 agosto 2023 – Si aggirava tra i reparti degli ospedali con uno zaino in spalla, pronta a riempirlo con qualsiasi oggetto di valore fosse riuscita a trovare. Dopo altri due colpi messi a segno tra l’ospedale di Legnano e l’Istituto dei tumori di Milano, non ha avuto lo stesso successo al San Paolo. Una donna di 61 anni, residente in Germania ma di origini italiane, è stata arrestata dalla polizia giovedì pomeriggio, in seguito all’ennesima razzia in una struttura sanitaria.

Tablet, cellulari e portafogli: la presunta ladra era sul punto di farla franca ed era già pronta a scappare a bordo di un autobus, quando è stata individuata e successivamente bloccata dalla polizia. A sventare il furto è stata la guardia giurata della struttura, che a sua volta era stata allertata da alcuni dipendenti dell’ospedale che si erano preoccupati per lo strano atteggiamento della 61enne, che già da un po’ era stata notata girare per i corridoi senza sembrare una paziente né un’operatrice. Nel frattempo, intorno alle 13.30, sono accorsi sul posto anche gli agenti della volante del Commissariato Ticinese e si sono immediatamente messi sulle tracce della 61enne.

La donna, che in quel momento aveva già lasciato il San Paolo, stava per salire su un mezzo pubblico, quando è stata intercettata dai poliziotti. Nel suo zaino sono stati trovati tutti i dispositivi tecnologici di cui era riuscita a impossessarsi nei minuti precedenti. I cellulari, il tablet e il portafoglio che erano stati rubati tra i reparti del nosocomio sono stati immediatamente restituiti alle vittime, mentre la 61enne, senza ormai più alcuna via di scampo, è finita in manette. Senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio - tra cui altri due blitz commessi sempre all’interno di strutture sanitarie -, è stata arrestata per il reato di furto.