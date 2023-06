Milano, la staffetta di solidarietà per la scuola di Shisong, "Ricostruire con speranza"

"La guerra civile in Camerun ha lasciato i bimbi senza scuola per sei anni. Noi non li abbiamo lasciati soli, abbiamo continuato di nascosto, nelle case, nonostante le difficoltà. Ma ora è venuto il momento di ricostruire, approfittando della tregua, sperando di non dovere interrompere più le lezioni". Così Fra Marino Pacchioni, direttore Missioni Estere al Convento di piazzale Cimitero Maggiore, spiega il progetto in cantiere e la staffetta di solidarietà che parte da Milano per arrivare alla scuola primaria di Shisong, dove i missionari Cappuccini sono presenti da quarant’anni. "Qui abbiamo un bacino d’utenza di 900 bambini: vogliamo dare loro una prospettiva e il futuro non può che partire dall’istruzione. L’urgenza è la scolarizzazione in quell’area dove tutto è stato distrutto, bruciato". Il contatto con i frati locali (il parroco è Fra Francis Bongajum Dor e Fra Henry Kinyuy Yuwong è vicario e responsabile della scuola) non è mai venuto meno, è nato il “Progetto Speranza“ che è stato calato a terra in tempi stretti grazio a un alleato, il tour operator L’Astrolabio, specializzato alle vacanze all’estero degli studenti (e che a Milano ha anche acquisito la storica agenzie “5 giornate” , fondata 90 anni fa nel casello del dazio). "Nonostante i tre anni di crisi epidemica, abbiamo ripreso subito a lavorare con soddisfazione - spiega il general manager Andrea Barbieri -. Poiché crediamo nel principio del “Give Back”, pensiamo che chi più ha più ha responsabilità e deve dividere con chi è in difficoltà". E così "avendo conosciuto la serietà e la dedizione di Frati Cappuccini missionari, abbiamo deciso di aiutarli nel loro progetto Scuola Shisong. Per certi bambini lo studio è davvero l’unica ancora di salvezza per sfuggire alla miseria e alla violenza, per costruirsi una vita".

Con una donazione di 20.000 euro il progetto ha messo le fondamenta: "La scuola di Shisong potrà riaprire già a settembre, con un anno di anticipo sul previsto", conferma Padre Pacchioni. Costruire però non basta. Per far vivere la scuola si fa appello ai milanesi: "È anche grazie alla collaborazione dei tanti laici e fedeli che ci seguono, che possiamo portare la speranza nei territori lontani, o molto vicini, dove i nostri confratelli spendono la vita per testimoniare l’amore di Dio per tutti".Si.Ba.