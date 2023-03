Milano, la baby gang armata di martello che rapina i coetanei in pieno giorno

Baby gang colta sul fatto a Milano

Milano – Giovanissimi ma pericolosi. Piccoli quasi, appena adolescenti. Due fanno i 15 anni quest’anno, il terzo ne ha solo due di più, 17. Da sabato pomeriggio sono tutti e tre agli arresti. La polizia li ha bloccati mentre stavano aggredendo con violenza due loro coetanei appena quindicenni.

Avevano con sé una chiave inglese e un martello. Poteva finire malissimo, e tutto per un borsello e una catenina come bottino dell’agguato. Un’aggressività che deve aver colpito anche i poliziotti della Volante intervenuta. Per tutti e tre i giovanissimi è scattato l’arresto in flagranza. Una misura estrema a quell’età. Del resto l’acccusa contestata ai tre ragazzini è pesantisima: rapina pluriaggravata in concorso.

È successo sabato in pieno centro, piazza Giovine Italia, zona Porta Magenta. A metà pomeriggio, intorno alle 16.30, davanti a tutti. La baby gang è entrata in azione senza nemmeno porsi il problema, evidentemente, che qualcuno potesse assistere alla scena e dare l’allarme. Invece è andata proprio così, e l’arrivo delle forze dell’ordine ha colto il terzetto ancora in azione.

Gli aggressori avevano di fatto circondato le loro due vittime, anche loro quindicenni. Sono tutti italiani i protanisti di questa vicenda, sia da una parte che dall’altra. Chi ha tentato di impossessarsi di quella poca roba – un borsello, una catenina – ha agito con la forza dell’intimidazione e l’arroganza violenta di chi ha tra le mani una chiave inglese, un martello. Se i due giovanissimi presi di mira avessero reagito, l’agguato sarebbe potuto finire malissimo.

Fortunatamente è arrivata invece la polizia. E a quel punto la baby gang ha capito che non c’era più niente da fare, l’avventura finiva lì e nel peggiore dei modi. La chiave inglese e il martello che erano spuntati dal nulla sono stati sequestrati dagli agenti.

Le mancate prede si sono viste restituire quanto era stato loro tolto. I tre giovanissimi rapinatori sono stati fatti salire sulle auto di servizio e accompagnati in questura. Naturalmente sono stati avvertiti anche i loro genitori. Vista l’età, sarà la procura presso il tribunale per i minorenni a occuparsi di loro, dopo che un giudice si sarà espresso sull’ arresto e sulla misura più adeguata a che, nell’attesa del processo, non ci sia il rischio che tentino di ripetere un’impresa del genere.