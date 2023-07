MILANO, il pressing del centrodestra su Sala per la tragedia nella Rsa Comunale

Il pressing del centrodestra è partito già da un paio di giorni. Il capogruppo di FI Alessandro De Chirico e il consigliere di FdI Enrico Marcora chiedono che il sindaco Beppe Sala (nella foto) si presenti oggi in Consiglio comunale per riferire sulla tragedia nella Rsa comunale di via dei Cinquecento. Ma il primo cittadino non ha ancora deciso se lo farà o lascerà il compito all’assessore al Welfare Lamberto Bertolè. C’è anche una terza opzione: che nessun esponente della Giunta oggi riferisca in aula. La polemica politica, intanto, divampa. Il deputato di FdI Riccardo De Corato chiede a Sala "perché le cinque Rsa di proprietà comunale, compresa quella di via dei Cinquecento, siano state date in gestione alle cooperative vicine alla sinistra durante gli anni in cui era assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino del Pd. La Rsa venne data in gestione alla Proges di Parma, società presieduta da Michela Bolondi, vicepresidente di Federcoop Emilia Ovest e di Legacoop Emilia Romagna. Occorre chiarire se e quali legami la presidente ha con il Pd". La replica di Majorino: "Ritengo sconcertanti le dichiarazioni di De Corato, perché la strada dell’esternalizzazione delle case di riposo è stata decisa dalla Giunta Moratti di cui De Corato era il vicesindaco. Basta con balorde speculazioni in giornate dolorose". Controreplica dell’ex vicesindaco: "C’è una sola sostanziale differenza che Majorino ignora o finge di ignorare: la Giunta Moratti, in carica fino al 2011, si era rivolta a soggetti che hanno realizzato strutture a loro spese, mentre le esternalizzazioni avvenute con la sinistra nel 201516 hanno affidato a terzi strutture realizzate con fondi pubblici".

Massimiliano Mingoia