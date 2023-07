MILANO, il "Dottore delle Truffe" Mile Nikolic sotto sequestro

Nei primi anni Duemila faceva parte della banda di Drago Dragutinovic. All’epoca, si presentava con il nome falso di "Rossi" o di "Fabrizio Ceccino" per mettere in atto sempre il solito raggiro: acquisto di preziosi e orologi o scambio alla pari di banconote di diverso conio con denaro fac simile. Nel 2006, un’informativa della Questura di Milano lo inseriva in una gang di rom originari dell’ex Jugoslavia, "esperti nella commissione di truffe mediante la tecnica del rip deal". Nel 2011 fu arrestato con l’alias di Golub Djordjevbic dai carabinieri di Monza (anche se poi il procedimento penale si chiuse con un’archiviazione): in quell’occasione, il finto tentativo di infilarsi in un affare di edifici turistici in Spagna per guadagnarci mezzo milione di euro fu intercettato sul nascere dai militari. Tappe di una carriera criminale che, secondo gli investigatori della Divisione anticrimine della Questura di Monza e della Guardia di Finanza, ha garantito ingenti ricavi illeciti al cinquantasettenne Mile Nikolic, meglio noto come il "Dottore delle truffe", nonostante risulti ufficialmente senza lavoro né redditi. Per questo, i giudici della sezione autonoma Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto il sequestro di una villa da 350mila euro a Vimercate, di un appartamento a Rapallo da 100mila euro e di disponibilità finanziarie per altri 40mila euro.

Nel provvedimento, i magistrati elencano i reati di cui è stato accusato Nikolic in passato. La lista riparte dal 2012, quando, con l’alias di Tommaso Polli, si presenta a un imprenditore russo per acquistare lo yacht Azimut 68 Evolution da 2,1 milioni di euro e riesce a sfilargli 690mila euro in un hotel di Monza. A proposito di hotel, il 24 aprile 2015 il teatro dell’ennesimo imbroglio diventa la hall del Four Seasons di via Gesù, in pieno Quadrilatero della Moda: Nikolic, accompagnato da un complice travestito da guardia giurata, si finge interessato all’acquisto di un brilante da 4 milioni di euro da un mercante libanese in arrivo da Anversa e riesce in maniera rocambolesca a impossessarsi di 50mila euro in contanti, poi trovati dalla polizia in un calzino.

Nicola Palma