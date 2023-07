Milano guida la svolta salva-ciclisti Stop ai mezzi pesanti senza sensori

di Giambattista Anastasio

Milano ha scelto di avventurarsi lungo una strada per molti versi obbligata ma del tutto sperimentale e, quindi, non priva di insidie legali. La giunta comunale ha approvato una delibera che limita in modo significativo la circolazione dei camion e degli autobus turistici in città. Nel dettaglio, dal primo ottobre 2023 i tir che pesino più di 12 tonnellate e i bus che abbiano più di 8 posti a sedere e una massa complessiva superiore alle 5 tonnellate potranno entrare in Area B soltanto se dotati di sensori o dispositivi anti-angolo cieco. Fino al 31 dicembre 2024, però, sarà concessa una deroga ai titolari e ai conducenti dei mezzi pesanti e dei bus che potranno dimostrare – contratto d’acquisto alla mano – di avere già ordinato i sensori e di essere in attesa della consegna e dell’installazione.

La deroga è stata introdotta per venire incontro alle aziende nel caso riscontrassero problemi a reperire i dispositivi sul mercato. Poi ci sarà la fase due, speculare alla fase uno: dal primo ottobre 2024 scatterà il medesimo obbligo per tutti i camion di massa compresa tra le 3,5 e le 12 tonnellate e per tutti i bus con più di 8 posti a sedere ma di massa inferiore alle 5 tonnellate. Anche in questo caso sarà concessa ai diretti interessati una finestra di tempo per adeguarsi. Eloquenti le parole del sindaco Giuseppe Sala, ieri a Palazzo Marino: "Il motivo per il quale abbiamo introdotto questo obbligo è noto a tutti".

Già, questa delibera rappresenta una risposta a quanto accaduto negli ultimi 6 mesi, alla scia di incidenti che hanno visto coinvolti i mezzi pesanti, da un lato, e i ciclisti, dall’altro. A rimetterci la vita sono stati sempre i ciclisti: ben 4 dall’inizio dell’anno. A questi si deve aggiungere un pedone, anch’egli investito da un tir. In tutti e cinque i casi la dinamica è stata la medesima: il conducente del camion che compie una svolta senza potersi accorgere – proprio per il fenomeno dell’angolo cieco – del ciclista o del pedone che sta al suo fianco. Quella intrapresa da Milano è una strada obbligata proprio per questo motivo. Sotto altri punti di vista, però, si tratta di una strada insidiosa. Come detto, l’obbligo dei sensori sarà in vigore in Area B, una Zona a Traffico Limitato grande quasi come tutta Milano ma che non copre esattamente tutto il territorio cittadino. E sarà in vigore nei giorni e negli orari in cui sono solitamente attive le telecamere ai varchi di Area B: quindi dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. Perché agganciare la norma a una Zona a Traffico Limitato?

Perché attualmente il Codice della strada non prevede alcun obbligo di installare tali sensori a bordo di camion e autobus. Il Comune, quindi, non avrebbe potuto istituire da sé un obbligo non contemplato dal Codice e valido su tutto il territorio cittadino. Da qui la scelta di sfruttare quelle zone a legislazione (in parte) speciale che sono, come da definizione, le Zone a Traffico Limitato: qui i Comuni hanno più margini di manovra. Non è detto, però, che si tratti di margini tali da rendere legalmente inattaccabile un provvedimento quale quello appena approvato da Palazzo Marino. Non è affatto casuale che Milano sia la prima città italiana a dotarsi di una simile disciplina per la circolazione dei mezzi pesanti. Solo il tempo dirà.

Sempre ieri, l’amministrazione comunale ha approvato una delibera che rincara la tariffa di ingresso in Area C, la congestion charge istituita ormai nel 2011 per limitare la congestione stradale nel centro di Milano. Dal 30 ottobre del 2023, per poter accedere in auto alla Cerchia dei Bastioni, occorrerà pagare 7,50 euro e non più 5 euro come è stato in questi 12 anni. Non solo. La giunta ha deciso di estendere il pagamento del pedaggio anche al sabato, alla domenica e ai festivi: si pagherà sempre. In questo caso, però, occorre l’approvazione del Consiglio comunale e, quindi, a oggi, non c’è una data esatta per l’avvio di questa parte della riforma. La visione di Sala però è chiara: "Oggi a Milano ci sono 49 auto ogni cento abitanti. L’obiettivo è scendere via via fino a 40".