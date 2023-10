"Milano è per ricchi. Ma le periferie sono la sua umanità"

"Quando avevo 20 anni c’erano due scuole che comunicavano l’una con l’altra: quella che frequentavo di giorno, che mi insegnava a scrivere, a raccontare e la scuola “fuori“. La città che si impara a vent’anni è indimenticabile". Così lo scrittore Paolo Cognetti ha raccontato agli studenti Ied la “sua“ Milano: qui è nato e ha frequentato 25 anni fa la Scuola Civica di Cinema. Indica somiglianze e differenze, viaggiando con loro negli anni: "Venticinque anni fa non era affatto una città multilingue e multiculturale, non ho mai avuto un compagno straniero in classe. Per voi è la normalità ed è arricchente", sottolinea, ricordando poi "i segni della città operaia, oggi spariti" e il valore delle "fabbriche dismesse". Dall’area ex Macello che sta per essere rivoluzionata dallo Ied ai luoghi abbandonati che frequentava da giovane, "trasformati in luoghi di incontro, produzione culturale e artistica, socialità; luoghi che rendevano la città più aperta e inclusiva". Indica le ferite aperte: "Milano è sempre più per ricchi, butta fuori chi non ha mezzi – dice Cognetti – ma l’umanità e il laboratorio di Milano sono le sue periferie. È nelle periferie che potete esplorare cosa sta succedendo alla città oggi". Non dimentica la sfida: "Vent’anni fa si parlava poco di ambiente. La crisi climatica ci preoccupa oggi. Io sono uno che è andato ad abitare in montagna, ma non è la soluzione per tutti e per l’ambiente. È dalla città che deve partire il cambiamento: bisogna capire come renderla più ecologica e un luogo dove possiamo consumare di meno, condividere servizi. Voi andrete a studiare non solo come si disegnano prodotti ma nuovi modi di abitare, di vivere e stare insieme". Cognetti si congeda con un augurio, citando il fotografo Gabriele Basilico: "Milano sia palestra dello sguardo, dove imparare a guardare".Si.Ba.