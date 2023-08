Milano, deposito di droga nel take away: la polizia entra per un controllo e trova mezzo chilo di cocaina

Milano, 18 agosto 2023 – Ufficialmente un negozio Take-away, di fatto un covo di spaccio di droga. La polizia ha arrestato ieri alle 4.20 un marocchino di 33 anni con precedenti. Perlustrando via Palmanova, una Volante del commissariato Lambrate ha notato la serranda sollevata di un negozio all'altezza del civico 67: ipotizzando un tentativo di furto in corso, i poliziotti sono entrati nel locale anche perché la porta a vetri all'ingresso era aperta senza segni di effrazione. Sembrava tutto in ordine. Nel seminterrato, però, la scoperta: su un tavolino c'erano 544 grammi di cocaina non suddivisi in dosi ma compatti, come fossero tre sassi. Accanto, un panetto di hashish da 97 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Per risalire al gestore dell'attività commerciale, che poi è risultato essere lo spacciatore, gli agenti hanno dovuto fare telefonate a catena. La prima a quello che da un controllo risultava essere il proprietario: un egiziano di 34 anni, il quale ha riferito di aver ceduto l'attività a una donna marocchina di 31. Lei è stata la seconda persona contattata, che ha spiegato di aver a sua volta ceduto i locali al fratello, marocchino di 33, che si è presentato sul posto. Alla polizia ha riferito che lo stupefacente non fosse suo. Sul tavolo c'era un borsello con dentro la fotocopia del suo passaporto.

Ma a incastrarlo è stata un'impronta digitale rilevata sulla plastica che rivestiva uno dei "sassi" di cocaina e che dall'analisi è risultata essere sua. Non solo: dai filmati delle telecamere di sorveglianza si è visto proprio il 33enne entrare nel negozio con in mano un pacco avvolto in un foglio di giornale e poi uscire senza. Nella spiegazione fornita ai poliziotti si è contraddetto. Era anche l'unico ad avere la disponibilità del locale, nella realtà non attivo, in base a quanto emerso. Quindi è scattato l'arresto.