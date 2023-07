MILANO, Confcommercio chiede regolamento per disciplinare la movida

"Il tema della movida va affrontato in modo strutturale. L’idea di un regolamento che disciplini le autorizzazioni andava fatto 15 anni fa, purtroppo ormai i buoi sono scappati. Ma è da apprezzare il fatto che si voglia disciplinare la questione per il futuro". Parole di Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, che ieri mattina ha assistito alla conferenza stampa a Palazzo Marino durante la quale gli assessori Marco Granelli (Sicurezza), Alessia Cappello (Sviluppo economico) e Martina Riva (Turismo) hanno illustrato le linee di indirizzo della Giunta contro la malamovida.

"Il problema – commenta Barbieri – non è tanto che in via Lecco ci siano 5 mila persone in mezzo alla strada il venerdì, quella è una conseguenza del processo di liberalizzazione delle autorizzazioni. In via Lecco e nelle strade limitrofe non dovrebbero esserci 80 locali, ma 30. Il Comune ha capito questo fenomeno ed è apprezzabile che voglia avviare un iter procedurale per approvare in Consiglio comunale un regolamento. Noi diciamo di dividere la città in tre zone: una zona rossa in cui non si potranno più aprire attività di somministrazione, anzi, se un’attività cessa io arrivo a dire che non ne dovrebbe aprire un’altra; una zona gialla dove una percentuale di nuove attività potrà essere aperta; una zona verde “free’’, in cui si possono aprire nuove attività. Questo regolamento permetterebbe di disciplinare la distribuzione dei locali in città e di non farli concentrare solo in centro".

Barbieri, però, chiede alla Giunta di non frenare lo sviluppo dei dehors all’esterno dei locali: "La possibilità di avere un dehor permette ai commercianti di controllare meglio gli avventori, perché in quelle strutture sono seduti e non in mezzo alla strada. La presenza dei dehors, dunque, non crea un problema, ma un valore aggiunto. Bisognerebbe agevolare le occupazioni di questo tipo. Certo, un conto è via Lecco, dove c’è poco spazio per i dehors, un altro i Navigli, che hanno strade più larghe". Non solo. "Prima la distanza fissata dei dehors dagli alberi era 1,20 metri, ora è salita a 2 metri. Era meglio 1,20 metri, perché agevola l’occupazione di suolo pubblico in orizzontale e non verso la strada", afferma il segretario di Confcommercio, che aggiunge: "Non possono essere le ordinanze a disciplinare lo sviluppo commerciale della città, serve un regolamento. La Giunta ha questo obiettivo. Spero che il regolamento arrivi presto in Consiglio comunale. È l’unico modo per risolvere il problema della malamovida in modo serio e strutturale".

Massimiliano Mingoia