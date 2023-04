Milano capitale del design ma sui trasporti regionali serve una svolta

Bruno

Villois

La grande Milano si è messa in vetrina, riaffermando che il design mondiale la ritiene la sua indiscutibile regina. Dai 6 giorni degli innumerevoli eventi a cominciare dai permanenti in Fiera ne deriverà un giro di affari miliardario diretto e indiretto. Milano ha un Pil pro capite di oltre 50mila euro, a determinarlo concorrono imprese di ogni settore, con moda-tessile, design-architettura, bancario-assicurativo, chimico-farmaceutico che sono comparti di valenza europea e che per moda e design diventa mondiale. Negli ultimi dieci anni ad assumere un ruolo determinante per la ricchezza di Milano è stata l’attrattività turistica. In contrapposizione ci sono ancora complesse problematiche da risolvere, a cominciare da quelle dei trasporti pubblici, pur sensibilmente migliorati almeno nel centro, e per la logistica distributiva delle merci. Sempre nell’ambito dei trasporti pubblici c’è lo spinoso problema di Trenord, la cui governance è costituita alla pari da Regione Lombardia e FS, che rappresenta un grande riferimento per il pendolarismo. La modernizzazione e l’efficientamento dei servizi tarda a vedersi, la stessa linea Malpensa basata su un’ottima frequenza di passaggi e partenze sia da Stazione centrale, con fermata a Garibaldi , sia da Cadorna, soffre sovente di errori riguardanti il numero di vagoni, cosa che nelle ore di punta rende il trasporto persone non degno della capitale del design mondiale. L’ipotesi di una governance totale delle sola Regione, potrebbe produrre celermente una svolta.In attesa di novità si spera che entro l’estate, almeno per il centro cittadino, vada in funzione la linea metro che parte da Linate, superando così un’altra falla dei trasporti.