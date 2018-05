Milano, 18 maggio 2018 - L'altra volta era nascosta tra la lana di roccia. Ieri era negli scatoloni carichi di lecca-lecca. La droga viaggia sempre più sulla rotta Barcellona-Milano, stipata in grosse quantità sui tir che quotidianamente fanno la spola tra la Spagna e l’Italia. L’ultima partita di stupefacente è stata intercettata dalla Guardia di Finanza alla barriera autostradale di Ventimiglia, al confine con la Francia: la particolarità del carico e una strana imprecisione dei documenti di trasporto hanno spinto i militari a ispezionare il camion. E lì la sorpresa: tra migliaia di confezioni di dolciumi, i cani anti-droga Cally e Pakros hanno scovato gli involucri contenenti complessivamente 32 chili di hashish e 37 di marijuana.

L’autista dell’autoarticolato, un cittadino di origine croata, è stato arrestato dalle Fiamme Gialle. Si tratta della seconda maxi partita di stupefacente intercettata dalle forze dell’ordine nelle ultime settimane. A inizio maggio, i carabinieri della Compagnia di Rho avevano bloccato un altro tir nella zona industriale di Settimo Milanese: tra i panetti di lana di roccia, materiale trasportato secondo quanto risultava dal documento di viaggio, erano spuntati sacconi neri contenenti 206 chili di marijuana. In manette il 50enne Enzo Di Mauro, residente a Bovisio Masciago con precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio, e il complice albanese di 52 anni Eduard Mecani; a casa di quest’ultimo, a Milano, gli investigatori avevano rinvenuto più di 62mila euro, ritenuti provento dell’attività illecita. La tratta Catalogna-Lombardia si conferma tra le più battute dai trafficanti di droga, in particolare di hashish in arrivo dal Marocco. L’ipotesi investigativa è che a gestire questi trasferimenti di «roba» sia la criminalità straniera, soprattutto i clan di albanesi, che poi la riversano sulla vorace piazza meneghina o piuttosto la utilizzano come merce di scambio con la ’ndrangheta per ottenere cocaina.

A proposito di droga, anche la Narcotici della Mobile ha messo a segno un sequestro di hashish e marijuana nei giorni scorsi. Tutto è nato da un controllo della Stradale sull’Audi Q2 guidata da un uomo residente a Milano al chilometro 106 carreggiata Sud dell’autostrada A7: in due scatole di cartone sono stati trovati sacchetti trasparenti contenenti 11,3 chili di marijuana e 8,1 chili di hashish. A quel punto, gli agenti hanno chiesto ai colleghi di via Fatebenefratelli di effettuare una perquisizione a casa dell’arrestato, ma in quell’abitazione non c’era nulla. Il figlio dell’uomo ha negato che la famiglia avesse a disposizione altri appartamenti, ma gli approfondimenti investigativi hanno accertato che proprio il ragazzo viveva in un bilocale di piazza Mondadori, a due passi dalla Bocconi.E proprio lì i segugi della Mobile hanno individuato il deposito-cassaforte degli spacciatori: rinvenuti e sequestrati 6,3 chili di marijuana, 1,5 di hashish e più di 186mila euro in contanti, oltre a telefoni, bilanci di precisione e materiale per il confezionamento.