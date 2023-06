Maltempo, pioggia e temporali a Milano: scatta l’allerta gialla

Milano, 2 giugno 2023 - Nuvole e pioggia sul ponte del 2 giugno. A partire dal pomeriggio di oggi è prevista un'estensione anche sull'area di Milano di instabilità con possibilità di rovesci a carattere temporalesco. Per questo il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalle 16.

Questa condizione di instabilità meteo e la conseguente allerta gialla proseguiranno per tutta la giornata di sabato 3 giugno. Lo fa sapere in una nota il Comune di Milano, assicurando che il centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.