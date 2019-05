Milano, 31 maggio 2019 - Allarme bomba in corso Lodi e artificieri a lavoro dalle 17 di oggi, venerdì 31 maggio. Le operazioni sono scattate in seguito alla segnalazione di un cittadino che ha notato un pacco sospetto vicino ad un cestino all'altezza di via Ponti della Priula. Sul posto i carabinieri del radiomobile e naturalmente anche gli artificieri dell'Arma.

La Polizia Locale ha chiuso al traffico il tratto tra Brenta a piazza San Luigi di di corso Lodi. Inevitabili e pesanti le ripercussioni per il traffico. Atm ha dovuto predisporre la deviazione del bus della linea 65.

🚦Per la chiusura al traffico di corso Lodi su disposizione delle Forze dell'Ordine, stiamo deviando queste linee:

- #bus65 > Porta Romana: devia da Brenta/c.so Lodi a https://t.co/vrJOQGjgSa Lodi/Friuli

- #bus65 > Abbiategrasso: devia da Lodi/Brembo a Ortles/Calabiana — ATM (@atm_informa) 31 maggio 2019