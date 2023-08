Milano, aggredito e colpito con una bottigliata in testa alla stazione Garibaldi: grave 18enne

Milano – Prima la lite in treno. Poi l'aggressione una volta a terra, culminata con una bottigliata in testa. Le pozze di sangue a terra immortalate dai passanti in piazza Freud, davanti alla stazione Garibaldi, rendono l'idea della violenza con la quale un ragazzo ucraino di 18 anni è stato aggredito domenica pomeriggio da un gruppo di extracomunitari coetanei, rimasti ignoti. E' stato soccorso in gravi condizioni al Fatebenefratelli ma non risulta in pericolo di vita.

Stando a quanto emerso, la lite è iniziata a bordo del regionale 24873 Lecco-Milano Garibaldi quando il diciottenne e alcuni suoi amici sono stati presi di mira da un gruppo di altri stranieri, presumibilmente magrebini, che li hanno insultati. Dalle parole si è passati ai fatti una volta scesi dal convoglio, precisamente all'esterno della stazione di Porta Garibaldi, in piazza Freud: uno dei magrebini ha spaccato una bottiglia in testa al ragazzo ucraino dandosi poi alla fuga con i suoi complici.

Il ragazzo è rimasto a terra, in un lago di sangue. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno accompagnato il diciottenne al Fatebenefratelli, e la polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto.