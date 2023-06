Milano, 37enne soccorso in via Frua: aveva ferite da arma da taglio. L’ipotesi di una lite con la compagna

Milano – Un trentasettenne italiano è stato soccorso stamattina alle 9.30 in via Frua, in zona De Angeli, con ferite da arma da taglio a un braccio e a una gamba. L'uomo è stato trasportato in condizioni non gravi al San Paolo; con ogni probabilità, è stato colpito con un coccio di bottiglia. Poco dopo, nello stesso ospedale si è presentata la compagna, che non era in via Frua quando sono arrivati i sanitari di Areu e i carabinieri del Radiomobile: aveva lievi ferite e alcune ecchimosi. I militari del pronto intervento stanno cercando di ricostruire l'accaduto: al momento, l'ipotesi più probabile è che ci sia stata una lite tra i due.