Milano a tutto gas. Espugnata Padova

Nella sfida tutta in famiglia tra Paolo Porro, regista dell’Allianz Milano e Luca Porro, schiacciatore della Sonepar Padova è il maggiore e alzatore del club lombardo a portare a casa, con i suoi compagni, i tre punti e la vittoria per 3 set a 0. Per i milanesi si tratta del terzo successo consecutivo in Superlega: un ottimo modo di arrivare all’ostica sfida di settimana prossima contro Perugia all’Unipol Forum. Coach Piazza, in virtù del secondo match di Champions, in programma mercoledì a Insbruck, contro l’Hypo Tirol, torna al sestetto più utilizzato con la diagonale Porro–Reggers, al centro Caneschi e Schnitzer, schiacciatori Louati e Kaziyski e libero Catania. Proprio il francese, MVP contro il Roesalare, anche nel primo set è il migliore tra i suoi. Gli ospiti portano il primo a casa giocando in maniera concreta. Nel 2° è sempre la formazione di coach Piazza a comandare, nonostante la squadra di Cuttini provi in tutti i modi a invertire la rotta di marcia. È invece più equilibrato il terzo set: sul 21 pari, Barotto viene murato e sono i patavini ad andare in vantaggio. I padroni di casa si procurano pure una palla set neutralizzata da Reggers. È sempre il belga, grazie a un ace, a chiudere l’incontro.

SONEPAR PADOVA–ALLIANZ MILANO 0–3 (21-25; 22–25; 25–27) Giuliana Lorenzo