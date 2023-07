MILANO, 6 Morti in Rsa Comunale, Sindaco Sala e Giunta in Visita

Il sindaco Giuseppe Sala e gli assessori Lamberto Bertolè (Welfare) e Marco Granelli (Sicurezza) di prima mattina erano lì, davanti alla Rsa comunale di via dei Cinquecento, al Corvetto per capire cosa fosse successo nella notte. Il primo cittadino è arrivato intorno alle 6.50, ha parlato con gli operatori dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile presenti sul posto e dopo un’oretta è andato nel suo ufficio di Palazzo Marino. L’intenzione dell’amministrazione comunale è di indire il lutto cittadino, che non è stato ancora proclamato solo perché non sono state stato ancora ufficialmente fissati il giorno delle esequie e le modalità delle stesse (le sei vittime saranno ricordate in una stessa cerimonia o in più cerimonie?). Bertolè, intanto, davanti alla Rsa spiegava che una parte degli anziani ricoverati negli ospedali cittadini per le conseguenze dell’incendio potrà rientrare nella struttura di via dei Cinquecento mentre un’altra parte sarà collocata in altre Rsa convenzionate con il Comune.

Il capogruppo di FI a Palazzo Marino Alessandro De Chirico, intanto, scrive in una nota "Milano piange le vittime", ricorda che "ero stato a fare un sopralluogo nella struttura un paio di anni fa, presentai un paio di interrogazioni e l’anno scorso avevo chiesto una commissione perché ciò che sostenevano gli operatori sanitari non combaciava con quanto mi riportava la direzione sanitaria della cooperativa Proges" e auspica che "gli inquirenti ascoltino tutti gli operatori sociosanitari che lavorano nella struttura residenziale per anziani, gli ospiti in grado di raccontare le condizioni di “ricovero” e i parenti degli stessi. Sarà importante verificare tutte le certificazioni inerenti allo stato di salute dello stabile e degli impianti perché, date le condizioni degli ospiti, poteva essere una strage".

Alessandro Verri e Deborah Giovanati, capogruppo e vicecapogruppo della Lega, affondano il colpo contro la Giunta: "Rimaniamo stupiti dal sindaco Sala, secondo cui la situazione poteva essere più grave, invece di ammettere che è gravissimo già un bilancio di 6 morti. E il fatto che abbia messo le mani avanti dicendo che la Rsa è in gestione da anni a privati sembra tanto un tentativo di non assunzione di responsabilità".

Massimiliano Mingoia