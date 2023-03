Stadio, il Milan punta sulla Maura. Sala: "Entro 15 giorni avremo un progetto di massima"

La Curva Sud: "tana" del tifo rossonero più appassionato

Milano – Un altro passo in avanti. Ma non ancora risolutivo. Ci vorranno almeno altre due settimane per vedere nero su bianco, con un’idea progettuale, una planimetria dettagliata o un rendering, le intenzioni del Milan sull’area dell’ippodromo La Maura. L’incontro di ieri mattina a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala e il patron rossonero Gerry Cardinale è stato un ideale seguito di quello dello scorso primo marzo, in cui per la prima volta i vertici di Comune e club hanno parlato dell’obiettivo del Milan di costruire la sua nuova “casa’’ nell’area in via Lampugnano dove attualmente c’è un ovale utilizzato per l’allenamento dei cavalli da corsa.

Tre settimane dopo, Cardinale non ha cambiato idea, anzi ha ribadito sia a Sala in mattinata, sia al presidente della Regione Attilio Fontana nel pomeriggio a Palazzo Lombardia, le intenzioni rossonere, mostrando delle planimetrie di base sul possibile utilizzo dell’area. Il patron rossonero, entrato in auto nella sede del Comune intorno alla 9, se n’è andato alle 10 senza rilasciare dichiarazioni. A riassumere il contenuto dell’incontro ci ha pensato Sala poco dopo, a margine di un evento al Policlinico: "Il Milan conferma la volontà di procedere sulla Maura. Io prendo atto del loro interesse, ora quello che serve è un progetto. La società rossonera ritiene che in un paio di settimane potrà portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento".

I nodi da sciogliere sono almeno tre. Il primo riguarda l’approvazione in Consiglio comunale del progetto del Milan sulla Maura, visto che la maggioranza di centrosinistra si è già spaccata sul tema, con ben 17 consiglieri pronti a votare no. Certo, in teoria, utilizzando la legge stadi, il piano rossonero potrebbe godere di una corsia preferenziale, ma Sala ha fatto capire che un passaggio nell’assemblea di Palazzo Marino potrebbe esserci.

Il secondo nodo è relativo al parere dell’ente Parco Sud, all’interno del quale è collocata la Maura, un parere non vincolante per il Comune ma comunque importante. Il terzo nodo, infine, riguarda il parere della Sovrintendenza, perché gli ippodromi milanesi, ma non l’ovale della Maura, sono sottoposti a vincolo monumentale.

Non è finita. Sala vorrebbe che, prima di procedere con il progetto La Maura, il Milan rinunciasse formalmente al piano per il nuovo stadio con l’Inter nell’area di fianco al Meazza. "Ho chiesto ai vertici del Milan se non intendono procedere. Se così fosse me lo devono formalmente confermare – spiega il sindaco –. È importante che il procedimento amministrativo avviato sullo stadio vicino al Meazza trovi una definizione". L’impressione è che il numero uno di Palazzo Marino sia ben disposto nei confronti del progetto rossonero sulla Maura, se il club rossonero presenterà un piano ambientalmente compatibile con l’area.

I consiglieri di maggioranza contrari all’idea del Milan, intanto, chiedono a Sala di stoppare sul nascere l’ipotesi della Maura come sede per il nuovo impianto rossonero. "Chiedere di non prendere neanche in considerazione l’ipotesi non credo che si possa fare – replica il sindaco –, ma quando parlo delle condizioni per cui il progetto potrebbe andare avanti ci sono vari temi. Tra questi il parere del Parco Sud. Ma serve un passo formale di interesse sull’area. Non posso avviare le discussioni con il Parco Sud sulla base di un interesse manifestato informalmente dal Milan". E ancora: "Lì c’è un’area verde molto importante oggi: quanto spazio rimarrà a verde? Rimarrà un grande parco pubblico o no?". Ecco, è prevedibile che nel rendering rossonero del nuovo stadio, il verde, almeno sulla carta, non mancherà.