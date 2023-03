Milan, asse Comune-Regione per una variante sulla Maura

di Massimiliano Mingoia

Incontro a Palazzo Marino tra il sindaco Giuseppe Sala e il proprietario del Milan Jerry Cardinale sul nuovo stadio rossonero nell’area dell’ippodromo La Maura, attualmente pista di allenamento per cavalli da corsa e spazio per i grandi concerti estivi. Il faccia a faccia pomeridiano è durato mezz’ora. All’uscita bocche cucite sia da parte comunale – il primo cittadino, influenzato, ha saltato un successivo appuntamento alla Fondazione Feltrinelli – sia da parte rossonera – il patron di RedBird ha incontrato subito dopo il presidente della Regione Attilio Fontana.

Alcune indiscrezioni raccontano che il Milan avrebbe strappato a Comune e Regione l’ipotesi di un accordo di programma che dovrebbe prevedere una variante urbanistica sulla Maura, che è un’area sottoposta a vincolo monumentale e ulteriormente tutelata perché inserita nel Parco agricolo sud. Quelli dell’ippodromo di via Montale, poco distante da Lampugnano e da San Siro, sono terreni attualmente di proprietà di Snaitech, che ha firmato un atto di compravendita con Fcm per la cessione dell’area: l’affare non è ancora andato in porto, ma si dovrebbe concludere a breve. L’accordo "prevede esplicitamente l’obbligo a garantire a Snaitech un diritto permanente volto a tutelare le attività di allenamento e di svolgimento delle corse ippiche", ha spiegato la stessa Snaitech in una nota. Le attività di allenamento potrebbe essere tutelate anche in un’altra area: ciò consentirebbe a Fcm e Milan di andare avanti con l’operazione nuovo stadio rossonero, d’intesa con Comune e Regione. Meglio usare ancora il condizionale, ma Cardinale, che ha già effettuato un sopralluogo nell’area, è convinto che quella della Maura sia l’area giusta per il nuovo impianto del Diavolo.

Non a caso, Sala, in mattinata, preannunciava l’incontro con il patron rossonero confermando che "il Milan vuole andare in maniera diretta sulla Maura. In questo momento non posso che restare in ascolto e poi verificare tecnicamente come gestire le cose. Mi pare ci sia un’accelerazione del Milan, ma voglio verificare con la proprietà". E il futuro del Meazza? Il sindaco spera ancora che lo stadio di proprietà comunale possa continuare a vivere: "Il mio auspicio è che l’Inter, pur in una fase transitoria, possa rimanere a San Siro". E ancora: "Non so perché si parli di battaglia persa da parte mia. Se le squadre vogliono un nuovo stadio perché ritengono che solo con un nuovo impianto aumentino i ricavi, io non posso farci più di tanto. Rimane il fatto che il Milan si è espresso con chiarezza, l’Inter ancora no". Ma anche i nerazzurri potrebbero traslocare: l’ipotesi è un’area del gruppo Cabassi a Rozzano.