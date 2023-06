Miglior luogo di lavoro in Italia Nuovenergie vince per la quarta volta

di Roberta Rampini

Doppio riconoscimento per Nuovenergie spa, l’azienda rhodense di gas e luce. Nei giorni scorsi nell’ambito de Le Fonti Awards è stata premiata come Eccellenza dell’anno – Innovazione fornitura di energia e ha ottenuto, per la quarta volta consecutiva, il riconoscimento Great place to work conferito per l’eccellenza nella qualità dell’ambiente di lavoro, nelle politiche di sviluppo del personale e nelle opportunità di crescita. Le nuove certificazioni, che si aggiungono a quelle già ricevute negli ultimi anni, sono arrivate in un momento di grandi sfide per l’azienda che ha quasi 50mila clienti come fornitore di gas e luce. In particolare, la crisi globale del mercato energetico, che ha causato un aumento dei prezzi delle materie prime, colpendo tutte le società del settore energetico, compresa Nuovenergie. L’azienda rhodense nell’ultimo anno ha adottato alcune iniziative per mantenere l’alto lo standard di qualità del servizio offerto. Azienda innovatrice nel campo dell’energia, ma non solo, Nuovenergie è stata premiata anche per l’ambiente di lavoro eccellente basato sul rapporto di fiducia tra dipendenti. "Abbiamo imparato che le persone sono la nostra risorsa - ha commentato Luca Galetti, direttore generale di Nuovenergie – e per questo ascoltiamo costantemente la voce di tutti i collaboratori per comprendere quali siano le loro reali esigenze e aspettative e costruire insieme il nostro futuro. I nostri manager cercano di dare il buon esempio e, quotidianamente, incoraggiamo i collaboratori a sfruttare il proprio potenziale e a superare le aspettative imparando sempre dagli errori in una logica di miglioramento continuo. L’obiettivo nell’agire quotidiano è quello di raggiungere e superare i nostri limiti, elevare i nostri riferimenti, aumentando costantemente il valore di ciò che facciamo".