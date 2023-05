Micromobilità sotto accusa Cade dal monopattino e finisce in prognosi riservata

di Barbara Calderola

L’incidente e la telefonata all’amico per raccontargli cosa era successo, poi il 50enne di Milano che sabato notte è caduto rovinosamente dal monopattino è svenuto. È successo tutto in via Tangenziale, a Cernusco, un lungo rettilineo interrotto da rotonde. All’inizio non era sembrato così grave, tanto da chiamare il conoscente e invece al loro arrivo i sanitari del 118 sono stati costretti a intubarlo. Ora, l’uomo, originario del Bangladesh, lotta fra la vita e la morte al San Gerardo di Monza. Prognosi riservata per lui, mentre i carabinieri di Pioltello hanno ricostruito la dinamica. Ha fatto tutto da solo, è stato lo stesso ferito a riassumere causa ed effetto di quel che gli è successo l’altra notte: indossava un cappellino che stava volando via e per non perderlo si è sbilanciato fino a perdere il controllo del mezzo e a sbattere forte la testa a terra. È il secondo grave incidente in una settimana con il monopattino elettrico in zona. L’altro, domenica 23 a Gorgonzola, protagonista un 16enne che è scivolato sul ghiaietto che c’è in qualche punto lungo il naviglio che stava costeggiando. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita. Se la caverà, come ora si spera, anche il 50enne. Per la sua sorte sono ore decisive. Non ci sono dubbi su quanto gli è accaduto, inizialmente non si era esclusa l’ipotesi che a innescare il sinistro potesse essere stata un’auto, ma non c’è nessun pirata, come ha spiegato agli investigatori l’amico della telefonata. E i riscontri hanno confermato. Ai soccorritori si è presentata la stessa scena di Gorgonzola, il conducente incosciente e ormai incapace di rispondere a qualsiasi domanda. La corsa verso l’ospedale brianzolo in codice rosso allunga il bollettino dei feriti sulle strade dell’Est Milano. I due episodi ampliano la casistica degli incidenti sulle due mini-ruote, quasi quadruplicati in un anno, secondo Istat.