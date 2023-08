Miasmi dal depuratore di Caronno a Lainate: cosa sta succedendo?

"Le molestie olfattive segnalate da numerosi cittadini sono causate da operazioni di manutenzione ordinaria al depuratore di Caronno Pertusella. Tali operazioni, che consistono nella rimozione dei fanghi dalla vasca volano e nel trasporto degli stessi per lo smaltimento, vengono eseguite annualmente in questo periodo". Succede nella zona nord di Lainate. Qui, da una settimana, i residenti lamentano cattivi odori, a tratti insopportabili anche a causa delle elevate temperature. Molti di loro hanno inviato mail di protesta e il Comune si è attivato inviando martedì 22 agosto una lettera all’Arpa. I tecnici sono intervenuti, hanno fatto alcuni sopralluoghi nel depuratore e inviato un report nel quale si legge, "purtroppo le operazioni di pulizia e di asportazione dei fanghi dalla vasca volano hanno come possibile conseguenza la produzione di effetti molesti di odore che si concluderanno con la fine dei lavori". Anche se la causa degli odori è nota, l’amministrazione comunale non si accontenta. "Abbiamo segnalato la situazione anche ad Ats richiedendo azioni di controllo urgenti – spiegano dal Comune – aggiorneremo la cittadinanza sulle eventuali iniziative che Ats intenderà intraprendere". Una cosa è certa: i cittadini lainatesi che vivono al confine con il territorio di Caronno Pertusella e il depuratore dovranno convivere ancora qualche giorno con gli odori sgradevoli. Ro.Ramp.