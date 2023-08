Agguato misterioso a Cinisello: 35 enne ferito da quattro colpi di pistola si presenta in ospedale, ma tace

È salito in auto e ha guidato fino all’ospedale: "Mi hanno sparato", ha detto ai medici. Non una parola di più. Nessuna spiegazione sull’accaduto né su chi avesse premuto il grilleto. È giallo a Cinisello Balsamo, dove un uomo italiano di 35 anni è stato ferito con quattro colpi di pistola all’addome e ai glutei. Con ancora indosso i vestiti impregnati di sangue, si è presentato ieri mattina intorno alle 12 al pronto soccorso del Bassini nel comune dell’hinterland milanese. Seppur dolorante, era cosciente e in grado di reggersi in piedi. Era da solo, infatti, quando ha deciso di mettersi alla guida della sua macchina e raggiungere la struttura sanitaria più vicina per chiedere aiuto.

Una volta in ospedale, però, il 35enne ha deciso di non dire più niente. Il personale medico dell’ospedale, che si è trovato fra le mani un caso di ferite da arma da fuoco, ha infatti allertato immediatamente le forze dell’ordine e in poco tempo la polizia ha raggiunto il Bassini per tentare di ricostruire, insieme all’uomo, la dinamica della sparatoria. Ma lui non ha fornito alcuna risposta e si sarebbe rifiutato di rispondere alle domande poste dei poliziotti. Per nulla collaborativo, ha deciso di rimanere in silenzio.

Sottoposto a un’operazione chirurgica poco dopo il ricovero, necessaria per rimuovere i quattro proiettili che lo hanno raggiunto all’addome e ai glutei, l’uomo non è in pericolo di vita. Nonostante la natura delle ferite, infatti, avrebbe riportato soltanto lesioni minori che non hanno riguardato gli organi vitali. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia, chi gli ha sparato si sarebbe servito di una pistola di piccolo calibro e non è escluso che l’aggressione sia avvenuta poco distante dall’ospedale. La dinamica, però, al momento resta ancora un mistero.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Cinisello Balsamo, che stanno effettuando tutti i rilievi del caso nel tentativo di risalire all’autore della sparatoria e al contesto in cui sarebbe maturato l’agguato. Dalla violenta lite culminata con gli spari al regolamento di conti per vicende pregresse, gli investigatori stanno passando al vaglio le varie ipotesi. Un foro provocato dagli spari sarebbe anche stato trovato sull’auto con cui l’uomo in mattinata ha raggiunto l’ospedale. Residente a Cinisello Balsamo, il 35enne ha piccoli precedenti per truffa.