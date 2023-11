Metropolitana M1, una tratta è ancora chiusa: quando riaprirà? Ecco il pilone danneggiato in galleria

Milano, 28 novembre 2023 – L’incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì quando, nelle fasi di manovra di alcuni mezzi operativi, un pilastro che separa i binari nella galleria di Palestro è stato urtato e di conseguenza danneggiato.

Il pilone danneggiato nel corso dei lavori notturni nel tunnel della metropolitana

Per consentire il proseguimento dei lavori di ripristino e mettere in sicurezza il passaggio, la linea M1 è stata interrotta inizialmente tra Cairoli e Pasteur, poi nel corso della mattinata fino a Sesto Marelli, per consentire ai tecnici di trasportare i materiali necessari nella stazione di Palestro.

Nel primo pomeriggio è arrivata la nota dell’Atm: “Abbiamo riaperto la stazione di Loreto, dove si può effettuare il cambio con la linea verde M2”. La linea rossa continua quindi ad essere interrotta tra Loreto e Cairoli, dove continuano ad essere attivi i mezzi di superficie sostitutivi.

Centinaia di persone in coda in attesa del bus sostitutivo alla fermata Pasteur

L’azienda dei trasporti consiglia sul proprio sito internet tutte le alternative per continuare a spostarsi senza problemi: “ I bus che servono la tratta Cadorna-Loreto fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1. A Duomo fermano in via Mazzini, a Cordusio in via Orefici e a San Babila in via Visconti di Modrone.

A Duomo non si cambia con M3. A San Babila non si cambia con M4. Per spostarvi tra Cadorna e Loreto, usate M2. In alternativa a Porta Venezia, considerate altre stazioni ferroviarie per cambiare con le linee S (per esempio Dateo, Garibaldi o Repubblica)”.