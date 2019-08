Milano, 31 agosto 2019 - Allerta meteo su Milano, con l’avviso di criticità regionale nell’area del nodo idraulico di Milano (codice giallo) per rischio temporali forti dalle ore 20 di domani, domenica 1 settembre 2019. Lo rende noto Palazzo Marino.

LA PREVISIONI METEO - Per la giornata odierna e domani (domenica 1 settembre), proseguono sul Nord Italia condizioni di pressione livellata. In questo contesto è possibile una certa instabilità specie durante le ore centrali e nel pomeriggio con qualche rovescio e temporale: probabili sui rilievi, possibili sulla Pianura. Non escluso qualche isolato temporale di forte intensità. Dal pomeriggio/sera di domani, si avvicina dal Nord Europa una vasta depressione accompagnata da aria più fresca in quota, con fenomeni via via più probabili dalla tarda serata e nella giornata di lunedì. In dettaglio, la giornata di domani, sarà caratterizzata da temporali pomeridiani, prevalentemente sotto forma di nuclei isolati, probabili su tutti i rilievi; minore probabilità di formazione di temporali sulla pianura, ma anche per tali zone non sono da escludere fenomeni isolati localmente anche forti. Nel corso della serata di domani e nella notte di lunedì, aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione atlantica a nord delle Alpi, con maggiore probabilità di sviluppo di fenomeni temporaleschi più organizzati e continui inizialmente sulla parte occidentale della regione, in estensione nel corso della notte di lunedì ai restanti settori del territorio regionale.

Ecco la mappa tratta dal sito della Protezione Civile della Lombardia:

Il Comune di Milano dispone, l’attivazione del COC dalle ore 20 di domani domenica 1 settembre 2019 presso il Centro di via Drago del Comune di Milano, al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza; l’attivazione dalle ore 20.00 di domenica 1 settembre 2019 del monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano e comunicazione ai soggetti previsti ogni ora, ogni 30 minuti dal superamento della soglia di cm. 80 del fiume Seveso a Cesano Maderno e/o Palazzolo e/o a Milano via Valfurva oppure dal superamento della soglia di preallarme del fiume Lambro; l’allertamento delle squadre di protezione civile e la richiesta di attivazione delle pattuglie della Polizia Locale dalle ore 20.00 di domani domenica 1 settembre 2019; l’allertamento della squadra del servizio idrico MM dalle ore 20.00 di domani domenica 1 settembre 2019; l’attivazione dei contatti da parte del ROC di Protezione civile del Comune di Milano con AIPO per definire l’attivazione del CSNO di Palazzolo.