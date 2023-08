Messaggi e link truffa: "Attenti, è una truffa" a Basiglio (MI)

Allarme truffe agli anziani nel sud Milano. Si moltiplicano gli appelli delle amministrazioni comunali per prevenire questi fenomeni nei mesi estivi, quando anche figli e nipoti sono lontani da casa. I truffatori utilizzano gli sms o i messaggi su WhatsApp. E addirittura quelli diretti su Facebook (Messenger) e su Instagram. I più scaltri non disdegnano Telegram. Nei giorni scorsi, l’Agenzia delle entrate ha avvisato che viene diffuso un sms dove si chiede di usare un link per un ipotetico rimborso fiscale. Si tratta di un tentativo di truffa. Anche il Comune di Rozzano ha pubblicato i consigli per un’estate sicura per gli anziani e un vademecum per prevenire i furti nelle abitazioni. Non aprite mai la porta a sconosciuti. E se vi suona al citofono un presunto operatore Enel o di qualche altra società di luce e gas, non aprite. Spesso sono in due e con la scusa di controllare il contatore, uno rimane con voi, e l’altro sale velocemente verso il vostro appartamento dove, per distrazione, avete forse lasciato aperta la porta. Qui arraffa tutto quello che trova a portata di mano e fugge. Attenzione anche alle telefonate del tipo: "Suo nipote è nei guai e ha bisogno di soldi" oppure "suo figlio ha fatto un incidente". Spesso si tratta di truffatori e sciacalli che dicono che "basta quello che avete in casa" per salvare il ragazzo. Massimiliano Saggese