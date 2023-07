Mercoledì il picco: si sfioreranno i 38 gradi "Brera zona rovente. Ma la pioggia rinfresca"

"Con una temperatura di 35 gradi e un’umidità maggiore del 40%, è chiaro che sentiamo afa. Ma le ondate di calore che stiamo affrontando ora non sono un’anomalia rispetto alla media del ventennio 2001-2020. E facendo un confronto con il 2022, che è stato l’anno più caldo dopo il 2003, quest’anno ci salvano le piogge". Luigi Mariani, professore associato di Agronomia all’Università degli studi di Brescia e esperto in meteorologia applicata, analizza il caldo di queste giornate di luglio.

Quali sono le zone di Milano in cui il termometro segna temperature più alte?

"Il picco si ha certamente nelle zone più centrali, come per esempio Brera; le temperature diminuiscono andando verso la periferia. Chiaramente, spostandosi verso la campagna ci si allontana dalla “isola di calore“ ma le differenze si sentono soprattutto di notte, perché le brezze diurne rendono la situazione più omogenea. E rispetto all’anno scorso non c’è paragone. In meglio".

Che cosa intende?

"Che finora le temperature non sono state particolarmente anomale: più basse di due o tre gradi rispetto al 2022 (al Sud Italia, i gradi in meno sono stati 3,5 a giugno). E poi ci sono state le piogge: a luglio il mio pluviometro sito non lontano da piazza Napoli ha fin qui rilevato 81,5 millimetri di pioggia, contro i 55 mm che in media cadono nell’intero mese (+47%). Una benedizione per gli agricoltori, che vengono ripagati dopo l’estate scorsa di siccità. Ora quindi “l’allarme caldo“ va contestualizzato. Questa è la classica estate padana, tra picchi di afa e temporali".

Quale sarà il giorno più rovente?

"Mercoledì 19, in cui si sfioreranno i 38 gradi. Domani (oggi per chi legge, ndr) avremo una massima di 36. Lunedì di 37 così come martedì. Il 20 luglio, 35 gradi. Quindi comincerà a calare".

Come mai c’è questa differenza rispetto all’anno scorso?

"È data dalla circolazione atmosferica: l’anno scorso l’anticiclone bloccava le perturbazioni nell’Atlantico. Quest’anno è frequente assistere alla presenza di “depressioni“ (aree di bassa pressione, ndr) tra l’Inghilterra e il Golfo di Biscaglia che spingono verso l’arco alpino perturbazioni atlantiche. Cosa che vedremo meno nei prossimi 4-5 giorni, in cui dominerà l’afa prodotta dall’’aria calda in arrivo dall’entroterra africano".

Marianna Vazzana