Milano, 2 settembre - È aperto da oggi alla Stazione Centrale il Mercato Centrale Milano, un nuovo spazio dedicato al cibo e alle botteghe del gusto dove 29 artigiani, distribuiti su due piani, proporranno ogni giorno dalle 7 del mattino fino a mezzanotte i loro piatti. Il Mercato, oltre 4.500 metri quadrati, è stato ricavato negli spazi a piano terra della stazione, che erano in disuso da anni e che sono stati protagonisti di un intervento di riqualificazione. "L'iniziativa in sé creerà lavoro, aiuterà anche i piccoli produttori e i piccoli distributori - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente all'inaugurazione -. È importante perché è un altro tassello di riqualificazione di questa zona dove ci sarà ancora tanto da fare, ma tanto è stato già fatto".

Il Mercato non sarà solo dedicato al cibo ma anche agli eventi e alla musica, con Radio Mercato Centrale, il laboratorio radiofonico di Alessio Bertallot. Per quanto riguarda l'offerta culinaria si va dal pesce, che ha uno spazio di rilievo, alla carne, al panificio, alla pasticceria. Protagoniste sono le specialità della cucina regionale italiana, ma spazio anche agli Usa con l'American Barbecue di Joe Bastianich. "Rigenerazione e riqualificazione urbana da una parte e qualità dall'altra - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana -. Questo intervento consente di riqualificare una zona della città che era abbandonata e va nella direzione dei tanti interventi che, come Regione, stiamo portando avanti in diversi luoghi del nostro territorio".