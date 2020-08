Milano, 30 agosto 2020 - Vacanze estive terminate? Per molti milanesi sì. E' per questo che c'è più movimento in città. Oggi, ultima domenica di agosto, è stato preso d'assalto il Mercatone dell'antiquariato sul Naviglio Grande. La maggior parte delle persone comunque girava con la mascherina anti-Covid.

