Mensa scolastica, arriva il dietologo: sportello dedicato agli studenti

Una dietista a disposizione per gli alunni che mangiano a mensa. A partire dal prossimo 27 marzo sarà attivo una volta al mese uno sportello informativo su temi alimentari per gli utenti del servizio di refezione scolastica. Lo sportello, allestito presso l’ufficio Pubblica Istruzione dal servizio Vivenda, metterà a disposizione una dietista per rispondere alle domande degli interessati sui menù scolastici, sul tipo di prodotti utilizzati, e per dispensare consigli in casi di problemi specifici (per esempio, allergie, patologie, o intolleranze alimentari). "La nostra attenzione rispetto al servizio di refezione scolastica è sempre massima - dichiara il sindaco Pierluigi Costanzo -. Garantire una buona qualità dei pasti consumati all’interno delle nostre mense è per noi un obiettivo prioritario, in quest’ottica di costante miglioramento apriremo presto il nuovo centro cottura sul territorio, un ulteriore passo avanti verso una maggiore qualità.

Importante inoltre è garantire la trasparenza del servizio erogato attraverso informazioni e risposte rilasciate da un professionista dell’alimentazione come in questo caso, la cultura della salute, dello star bene, del rispetto per il proprio corpo va insegnata sin da piccoli, un momento importante di confronto e supporto per bambini e genitori". La dietista sarà a disposizione presso lo sportello Vivenda dalle 13.30 alle 15.30 nelle seguenti date 27 marzo, 17 aprile, 15 maggio , 19 giugno.

Mas.Sag.