Milano, 31 agosto 2019 - Ha riaperto ieri la cucina della mensa per i degenti dell’Ospedale San Carlo. Il servizio pasti era stato sospeso giovedì dopo un’ispezione dei tecnici dell’Agenzia di tutela della salute milanese. L’Ats aveva trovato acqua stagnante, residui di cibo e insetti in un apparecchio per il trattamento dei rifiuti organici fuori uso dal 2016, posto in un locale comunicante con la cucina. Durante la giornata di chiusura è stato rimosso il dissipatore e sanificata l’area. L’intero spazio, spiega una nota del San Carlo, è stato quindi isolato per evitare eventuali contaminazioni dovute alle operazioni di smontaggio, isolamento degli impianti e smaltimento delle apparecchiature. «Abbiamo immediatamente preso in mano la situazione con l’obiettivo di risolverla quanto prima – ha spiegato il direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco –. La mia preoccupazione principale è stata quella di non creare disagi ai nostri pazienti e garantire l’igiene nelle aree di lavoro. Nei prossimi giorni completeremo le attività di rimozione e sostituzione di tutte le attrezzature non più in uso o ammalorate, così come previsto dal contratto di fornitura».

Ieri erano arrivate anche le proteste dei sindacati interni dell’Ospedale, che lamentavano il danno d’immagine e chiedevano di reinternalizzare il servizio. La mensa infatti è appaltata alla ditta esterna Rti Fabbro spa, a cui competono pure i costi di manutenzione delle apparecchiature. A creare incertezza sugli appalti e sui lavori di manutenzione è anche l’impasse degli ospedali San Carlo e San Paolo, vetusti e destinati a megaristrutturazioni da 48 e 42 milioni di euro che la Regione ha in parte reindirizzato su un nuovo ospedale di cui non è chiara nemmeno la location. «Nessuna ditta accetterà una gestione con inclusa ristrutturazione dei locali se non sappiamo che fine farà l’ospedale», spiegava Gianni Santinelli dell’Usi Sanità.