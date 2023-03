Mensa, aumentano le tariffe "Non potevamo farne a meno" Ma scoppia la polemica

di Monica Autunno

L’informativa alle famiglie il 23 marzo, gli aumenti in vigore dal primo di aprile: adeguamento Istat e costi generici del servizio in impennata, e i rincari sulla mensa scolastica sono serviti. Non senza polemiche. Richieste di chiarimento arrivano dai genitori e dal consiglio di istituto, una interrogazione su tempi e modi della comunicazione alle famiglie è stata presentata in consiglio comunale dal consigliere di opposizione Edoardo Bernabovi. "Una fase di confronto sarebbe stata opportuna". Per il Comune l’assessora all’educazione Sara Cannizzo (nella foto): "I costi del servizio in aumento esponenziale, un carico che il bilancio quest’anno non avrebbe potuto sopportare. Restano confermate le agevolazioni isee e gli sgravi per i secondi figli". Il tema tariffe (ferme al 2015) è uno dei più caldi in corso di stesura di un bilancio difficoltoso e non ancora approdato al consiglio comunale.

Nei giorni scorsi l’ufficializzazione delle nuove tabelle, che ratificano aumenti del 15% circa sul costo pasto. Per la prima fascia Isee il costo pasto passa da 1,71 euro a 1,97, quello per la fascia più alta balza da 5,70 a 6,58, sempre con riduzione per il secondo figlio. "L’aumento era sì previsto, ma è eccessivo – dice la presidente del consiglio di istituto Federica Casalino – e la comunicazione è stata intempestiva. Il Comune avrebbe potuto fare uno sforzo, e assorbire sino a settembre. Qualche istituto avrebbe potuto mettere a punto il regolamento per il pasto da casa, che c’è già per esempio nel circolo Mascagni". Non si nasconde dietro un dito l’assessora Cannizzo. "Non fa piacere comunicare ciò che non possiamo evitare – dice –. Il Comune, da sempre attentissimo alle fasce fragili, ha sempre assorbito gli adeguamenti. Ma quest’anno non ce la si fa. Sono previste tutele e copertura alle fasce più critiche". Ai cittadini un invito. "Risponderemo a tutte le richieste di chiarimento. Melzo è da sempre un Comune solidale. Io dico dateci fiducia. È un momento difficile, risaliremo: ma serve collaborazione".