Meno ore, stesso stipendio. E permessi per accudire i familiari

Meno ore in azienda, più tempo con le famiglie, stesso stipendio. Alla Saip di Opera, azienda specializzata del settore oleodinamico con 50 dipendenti, è stato firmato un accordo che riduce l’orario di lavoro per tutti a parità di stipendio e si aggiunge al premio di risultato, già sottoscritto con l’azienda dalla Fiom-Cgil nel mese di giugno. "Chi lavorerà nei due turni passerà 35 ore in azienda, mentre per chi farà il turno centrale l’orario di lavoro sarà di 38 ore settimanali. La riduzione oraria sarà in parte ottenuta utilizzando i permessi retribuiti e in parte a carico aziendale. Ma c’è di più – spiega Andrea Torti della Fiom di Milano – grazie all’accordo ogni lavoratore della Saip potrà usufruire di 20 ore di permessi aggiuntivi a quelli già previsti da contratto nazionale per visite mediche per sé o per accompagnare i propri familiari. Si tratta di importanti misure volte a favorire la conciliazione vita-lavoro e la parità di genere con il riconoscimento del lavoro di cura nei confronti dei familiari".

Un accordo accolto favorevolmente dai lavoratori, sia coloro che sceglieranno di lavorare nei due turni sia coloro che resteranno nel turno unico. Un accordo che i sindacati vorrebbero esportare in altre realtà lavorative perché è un inizio per migliorare la vita dei lavoratori. "In questi mesi siamo impegnati a rinnovare in molte aziende accordi di secondo livello con l’obiettivo di dare risposte economiche a lavoratrici e lavoratori e di garantire una migliore conciliazione vita-lavoro" aggiunge Andrea Torti. In precedenza alla Klinger Italy di Locate era stato siglato un accordo simile, con "misure a supporto della conciliazione lavoro-vita, alla genitorialità e alla parità di genere". Oltre al premio di risultato (che consiste nel 65% dello stipendio lordo mensile) i dipendenti Klinger potranno usufruiire di 20 ore retribuite per visite mediche specialistiche non solo per sé ma anche per i propri familiari, conviventi ed eventuali figli di famiglie ricostruite, e di 24 ore retribuite per l’inserimento del figlio (anche in affido) al nido e alla scuola dell’infanzia, inoltre l’azienda aumenterà del 20% le quote di premio di risultato che i dipendenti potranno volontariamente spostare nella piattaforma welfare.

Massimiliano Saggese