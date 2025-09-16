Melzo saluta il suo eroe. Addio signore delle cime: "La montagna sia la tua culla"

"Il dolore del distacco e l’assenza del corpo ci attanagliano il cuore. Ma lui c’è. Di noi sa ogni cosa, adesso. E un giorno lo rivedremo". Una chiesa prepositurale di Sant’Alessandro gremita e commossa ha detto addio a Luca Sinigaglia, l’alpinista melzese morto sul Pik Pobeda in Kirghizistan esattamente un mese fa, dopo lo strenuo tentativo di dare soccorso a una collega di cordata russa, a sua volta dichiarata deceduta. Centinaia di melzesi, tanti amici venuti da fuori, i colleghi, stretti attorno alla famiglia del cinquantenne che "sentiva le cime" e aveva scalato le vette di tutto il mondo. Al fratello Fabio e alla sorella Patrizia, ma soprattutto all’anziano padre Giuseppe le parole di conforto del parroco don Renato Fantoni. "Siamo sospesi. Fra il grande dolore e il sorriso, nel ricordare tutto quanto tanti di noi hanno condiviso con Luca quando era in vita". Luca, e la sua voglia di vivere. "Si è giocato la vita sino in fondo, e l’amava". L’amore viscerale per la montagna: "Mi ricorda quello di Pier Giorgio Frassati. Amare la montagna vuol dire amare qualche cosa di grande, il mistero stesso della vita". Indosso a tanti amici magliette stampate per la cerimonia: una foto di Sinigaglia durante una scalata, e la scritta "I’m a hero", io sono un eroe. Le foto di Luca anche sul sagrato, a fine Messa, dove sono risuonate le note del Silenzio. Luca, eroe di Melzo e di tutta Italia. "Ha raccolto un appello disperato, e non ha esitato - così ancora don Renato - . Ha amato nel modo più grande e assoluto. Rischiando la vita, dando la sua vita". A fine cerimonia la lettura dal pulpito della poesia "La morte non è niente". Poi il saluto del sindaco Antonio Fusè, in fascia tricolore, nella giornata del lutto cittadino e del cordoglio. "Rendo omaggio a Luca, alla sua passione, al suo gesto generoso. Lui era così, generoso e determinato. Quello che ha fatto lassù, in tempi in cui vincono individualismo e indifferenza rimarrà impresso nella storia della nostra città". L’auspicio. "Che la montagna sia la tua culla di pace. E che il ricordo della tua generosità ci renda persone migliori". Il canto alpino "Signore delle cime" a ricordare un altro fratello donato alla montagna. Fuori dalla chiesa le parole commosse del fratello di Luca, Fabio: "Abbiamo sentito vicina una nazione intera, siamo stati circondati d’affetto. Grazie anche a chi si è speso per lui: gli operatori del campo base, il personale di soccorso". A Luca Sinigaglia, in primavera, sarà sicuramente attribuito il premio di benemerenza civica Città di Melzo. E altri riconoscimenti arriveranno. La scomparsa, ricordiamolo, risale al giorno di Ferragosto. Il giorno prima, insieme ad un amico, Luca aveva interrotto la discesa dal Pobeda per tornare su, a portare soccorso e viveri a Natalia Nagovitsyna, rimasta bloccata e con una gamba fratturata. Il giorno dopo, durante il ritorno, l’edema cerebrale fatale.